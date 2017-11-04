Counterpoint утверждает, что лидером китайского рынка смартфонов стала Oppo. В бюджетном сегменте лидирует Xiaomi, а в верхнем — Apple

Подсчитав результаты третьего квартала на китайском рынке смартфонов, аналитики Counterpoint пришли к выводу, что там сменился лидер. Huawei оказалась на втором месте, а на первое вышла Oppo.

В количественном выражении источник данных не приводит, но у Oppo сейчас 18,9% рынка, а у Huawei — 18,6%. Причём столько же ещё и у Vivo, то есть на втором месте фактически расположились две компании.

Далее находится Xiaomi с долей 13,8% и Apple, у которой 10%. Напомним, согласно данным Canalys, первое место всё-таки у Huawei. Но это лишь лишний раз показывает, что подсчёты разных аналитических компаний порой существенно разнятся, что всегда нужно помнить.

На диаграмме выше также можно увидеть, как менялись продажи в том или ином ценовом сегменте, а таблица показывает, какие компании лидируют в каждом из них.

Как можно видеть, в самом нижнем лидером является Xiaomi, а в топовом — Apple.