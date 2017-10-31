Xiaomi отгрузила 73 млн смартфонов с начала года, суммарные поставки в 2017 году могут достигнуть 100 млн единиц

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) месяц назад сообщил, что в сентябре этого года компания смогла продать более 10 млн смартфонов. Он добавил, что Xiaomi рассчитывает продавать не менее 10 млн смартфонов каждый месяц до конца года.

В октябре компании снова это удалось, о чем Лэй Цзюнь официально сообщил на своей страничке в Weibo. Стоит отметить, что в начале года Xiaomi планировала реализовать в 2017 году около 70 млн смартфонов. После публикации результатов работы во втором квартале планка была поднята до 90 млн смартфонов.

По итогам третьего квартала суммарные поставки смартфонов Xiaomi с начала года увеличились до 53 млн единиц. А за первые 10 месяцев 2017 года они уже превысили 73 млн смартфонов.

Рождественский сезон, на который приходится традиционное улучшение продаж, только приближается. В Китае ему будет предшествовать крупнейшая распродажа 11 ноября. Очевидно, что 90 млн смартфонов по итогам года Xiaomi точно продаст. Высказывается также предположение, что компания реализует 100 млн смартфонов уже в этом году, хотя такой план ранее был установлен руководством на 2018 год.

В самое ближайшее время должны быть выпущены еще три смартфона компании: Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus и Xiaomi Redmi Note 5.