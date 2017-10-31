Apple может отказаться от модемов Qualcomm, перейдя на решения Intel и даже MediaTek

Длящиеся уже много лет судебные разбирательства между Apple и Samsung не мешают этим компаниям крайне успешно сотрудничать. Первой попросту необходим крупный поставщик некоторых компонентов, а вторая получает благодаря Apple дополнительную выручку.

А вот противостояние между Apple и Qualcomm может привести к тому, что купертинский гигант откажется от продукции последней. Как сообщает источник, смартфоны и планшеты Apple, которые выйдут в следующем году, не будут оснащаться модемами Qualcomm. Их место займут решения Intel, которые Apple уже использовала, а также, что интересно, MediaTek.

Причина такого шага якобы кроется не только в самом факте судебных разбирательств между компаниями. Источник утверждает, что после январского иска Qualcomm прекратила совместную с Apple разработку необходимого для работы модемов ПО и теперь занимается этим сама. Для Apple же это неудобно, так как компания старается максимально оптимизировать работу аппаратной и программной части своих устройств. Правда, при этом Qualcomm, как сообщается, уже закончила разработку модемов для будущих устройств Apple, а последняя в свою очередь уже успела их протестировать, так что ко всей этой информации стоит относиться с долей скепсиса.