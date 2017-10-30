Многие владельцы смартфонов iPhone 8 несут их в магазины в обмен на iPhone X

Аналитики ожидали, что обменять с доплатой свои смартфоны на новые iPhone X захотят владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также более старых смартфонов Apple.

Однако, согласно данным ресурса Decluttr.com, который занимается скупкой подержанной электроники, а также продажей восстановленной и новой техники, ситуация складывается довольно неожиданная.

«Мы думали, нам начнут сдавать iPhone 7, однако, оказывается, пользователи не очень-то довольны новенькими iPhone 8, — говорит менеджер по маркетингу Decluttr.com Джеймс Белл (James Bell). — У нас еще никогда не было так много новых iPhone, которые поступили в продажу около месяца назад».

За последний месяц Decluttr.com купил тысячи смартфонов Apple, 7% из которых оказались моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus. За аналогичный период годом ранее результат iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые сдавали владельцы, составил всего 1%.

За iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно получить от 430 до 600 долларов в зависимости от объема флэш-памяти при условии сохранения идеального внешнего вида смартфонов.