Apple не станет вносить никаких существенных изменений в камеру TrueDepth для следующего поколения iPhone

Несколько дней назад в Сети появилась достаточно любопытная информация, согласно которой Apple ослабила требования к точности одного из компонентов камеры TrueDepth, чтобы нарастить объёмы производства iPhone X.

Тогда купертинский гигант опроверг эти заявления, что само по себе достаточно знаково, ведь обычно Apple не комментирует слухи.

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что в следующем поколении смартфонов iPhone каких-то значимых изменений в камере TrueDepth не произойдёт. Учитывая, что к тому моменту партнёры компании уже должны будут избавиться от всех проблем и наладить производство в достаточных объёмах, такой шаг должен позволить Apple не переживать о дефиците на старте продаж.

При этом Куо отмечает, что его прогноз противоречит мнению большинства аналитиков, которые считают, что Apple как минимум заменит стеклянный объектив проектора Dot Projector на гибридный (стекло и пластик), что снова приведёт к проблемам с производством.