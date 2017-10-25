Apple ослабила требования к точности одного из компонентов камеры TrueDepth, чтобы нарастить объёмы производства iPhone X

Абсолютно все последние слухи и утечки указывают на то, что партнёры Apple не справляются, и запланированные изначально объёмы производства смартфонов iPhone X достигнуты в ближайшее время не будут.

Большая часть источников утверждает, что проблема кроется в сложности производства некоторых компонентов, являющихся частью системы TrueDepth, которая, кроме прочего, ответственна за работу технологии Face ID.

Если верить новой порции данных, проблема настолько серьёзна, что Apple пришлось пойти на достаточно опасный шаг в виде ослабления требований к определённым характеристикам некоторых компонентов TrueDepth. Если точнее, то Apple разрешила партнёрам «снизить точность работы» компонента под названием Dot Projector.

Это специальный проектор, который проецирует на лицо пользователя 30 000 точек, использующихся затем сканером для того, чтобы идентифицировать человека. Именно с производством этого проектора и возникли основные проблемы.

Проектор включает в себя поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) и объектив. Оба элемента очень хрупкие и к тому же требуют крайне точной компоновки. Именно требования к точности сборки Dot Projector, судя по всему, и снизила Apple.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что Apple потеряла одного из поставщиков лазеров для данного компонента. Изначально производить их должны были Finisar, Lumentum и II-VI. Но в итоге первая не смогла наладить выпуск лазеров должного качества.

Насколько купертинский гигант ослабил требования, неясно. Но важнее, как это скажется на работе системы в целом. Ведь во время анонса Apple пообещала нам устройство, которое превосходит всё, что существует на потребительском рынке, так как было сказано, что даже очки, новая причёска, борода и прочие изменения внешности не повлияют на способность системы опознать владельца.

Отметим также, что представитель Apple утверждает, что данные слухи ложны. На самом деле для потребителей совершенно неважно, были ли какие-то изменения в точности или нет. Важно, чтобы итоговое устройство работало так, как пообещал производитель.