Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy S9 не получит оптический дактилоскопический датчик

Новые слухи, которые опубликовал в Сети инсайдер под ником Ice Universe, указывают на то, что смартфон Samsung Galaxy S9 не сможет распознавать отпечатки пальцев пользователя через стекло фронтальной панели.

На эту темы высказывается несколько мнений. По одной из версий, дактилоскопический датчик Samsung Galaxy S9 будет располагаться спереди, из-за него дисплей в нижней части будет иметь небольшой вырез.

Согласно другой, более распространенной версии, Samsung Galaxy S9 получит сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Возможно, его поместят в другое место относительно камеры, но точно не на переднюю панель.

Ice Universe, как и другие аналитики, уверен, что новое поколение сканера, который будет располагаться под поверхностью дисплея, будет готов только к моменту выхода Galaxy Note9.