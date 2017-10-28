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Nvidia требует, чтобы в серверных ПК и рабочих станциях использовались только адаптеры семейств Quadro и Tesla

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Теги: Nvidia

Источник: DigiTimes

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Как сообщает источник, компания Nvidia запретила партнёрам поставлять видеокарты семейства GeForce клиентам для создания серверных решений и высокопроизводительных ПК. Под последними, видимо, имеются в виду рабочие станции.

Nvidia запрещает партнёрам поставлять видеокарты семейства GeForce клиентам для создания серверных решений и высокопроизводительных ПК

Для этих нужд предназначены модели семейства Quadro и Tesla, поставки которых теперь, как ожидается, вырастут. Такой шаг Nvidia обусловлен весьма простой выгодой. С технической точки зрения большинство моделей GeForce, Quadro и Tesla между собой отличаются мало, то есть и в производстве стоят примерно одинаково. При этом цена на адаптеры отличается в разы, то есть Nvidia на каждом проданном профессиональном ускорителе зарабатывает существенно больше.

Источник утверждает, что большинство производителей станет придерживаться требования Nvidia, так как нарушение чревато сокращением поставок адаптеров.

28 октября 2017 Г.

12:31

Ctrl
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