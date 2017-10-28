Nvidia требует, чтобы в серверных ПК и рабочих станциях использовались только адаптеры семейств Quadro и Tesla

Как сообщает источник, компания Nvidia запретила партнёрам поставлять видеокарты семейства GeForce клиентам для создания серверных решений и высокопроизводительных ПК. Под последними, видимо, имеются в виду рабочие станции.

Для этих нужд предназначены модели семейства Quadro и Tesla, поставки которых теперь, как ожидается, вырастут. Такой шаг Nvidia обусловлен весьма простой выгодой. С технической точки зрения большинство моделей GeForce, Quadro и Tesla между собой отличаются мало, то есть и в производстве стоят примерно одинаково. При этом цена на адаптеры отличается в разы, то есть Nvidia на каждом проданном профессиональном ускорителе зарабатывает существенно больше.

Источник утверждает, что большинство производителей станет придерживаться требования Nvidia, так как нарушение чревато сокращением поставок адаптеров.