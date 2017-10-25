HMD запускает бета-тестирование Android Oreo для смартфонов Nokia

Ещё в начале сентября мы сообщали о том, что все актуальные смартфоны Nokia получат обновление до Android 8.0. Позже стало известно, что это должно случиться ещё до конца года.

Теперь же HMD Global анонсировала старт бета-тестирования Android Oreo для смартфонов Nokia. Соответствующее ПО будет доступно для моделей Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8. Причём для последней модели обновление уже доступно, а для младших появится чуть позже.

Столь скорый выход новой версии Android для смартфонов Nokia обусловлен отсутствием сторонних оболочек, что на сегодняшний день встречается достаточно редко.