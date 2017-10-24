По прогнозу IHS Markit, выпуск панелей OLED в ближайшие пять лет вырастет более чем в четыре раза

Специалисты аналитической компании IHS Markit подготовили прогноз развития рынка панелей OLED на период до 2022 года. По их мнению, выпуск панелей OLED в ближайшие пять лет вырастет более чем в четыре раза. Если в этом году ожидается выпуск панелей суммарной площадью 11,9 млн м², то в 2022 году суммарная площадь достигнет 50,1 млн м².

Уточним, что аналитики считают как панели RGB OLED, так и WOLED. При этом в первом сегменте они прогнозируют рост с 8,9 млн м² до 31,9 млн м², а во втором — с 3,0 млн м² до 18,2 млн м².

Лидерами рынка, по мнению экспертов IHS Markit, останутся Samsung Display и LG Display. Первая компания будет доминировать в сегменте панелей RGB OLED для мобильных устройств, вторая — в сегменте панелей WOLED для телевизоров. Суммарно южнокорейские производители в 2022 году будут располагать 71% мировых мощностей для выпуска панелей OLED. Сейчас их доля равна 93%. Доля китайских компаний, включая BOE, ChinaStar, Tianma, Visionox, EverDisplay и Royole за пять лет увеличится с 5% до 26%. Аналитики уточняют, что китайские производители будут специализироваться на панелях RGB OLED для мобильных устройств, поставляя их Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, Meizu, Lenovo, ZTE и менее известным производителям смартфонов, тогда как Samsung Display сосредоточится на обеспечении двух крупнейших заказчиков — Samsung Electronics и Apple.