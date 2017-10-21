По прогнозу IC Insights, в этом году продажи микросхем DRAM вырастут на 74%

Специалисты аналитической компании IC Insights подготовили прогноз, относящийся к рынку полупроводниковых изделий в этом году. Прогноз охватывает как рынок в целом, так и с разделением по двум основным сегментам: интегральные микросхемы и O-S-D (оптоэлектронные приборы, датчики и дискретные приборы).

По мнению IC Insights, в этом году продажи интегральных микросхем вырастут по сравнению с прошлым годом на 22%. Основу роста, по словам аналитиков, обеспечивает устойчивый спрос на микросхемы оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND. При этом рост поставок в количественном выражении прогнозируется на 14%. Другими словами, во многом рынок растет за счет роста цен. Например, средняя цена микросхемы DRAM за 2017 год выросла на 77%.

Отметим, что память DRAM является крупнейшей категорией продукции. Ее продажи в 2017 году оцениваются в 72 млрд долларов, что соответствует росту за год на 74%. Для справки: это наибольший показатель с 1994 года, когда было зафиксировано значение 78%.

Продажи NAND оцениваются в 49,8 млрд долларов. За год они выросли на 44%. При этом средняя цена микросхемы NAND увеличилась на 38%.

В сегменте O-S-D тоже наблюдается рост, так что в сумме продажи полупроводниковой продукции окажутся на 20% больше, чем в прошлом году.