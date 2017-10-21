Кроме того, заработал первый бот PayPal для Messenger. Он позволяет пользователям PayPal получать платежи и работать с учетной записью непосредственно в приложении для обмена сообщениями. В частности, пользователь может обращаться в техническую поддержку, изменять пароль и другие настройки.

Функция доступна как в диалогах, так и в групповых чатах. Пока эта возможность есть только в версии Messenger для iOS, и пользоваться ей могут жители США, но со временем ожидается выход версии для Android и расширение круга пользователей.

Компания PayPal, на днях опубликовавшая отчет за третий квартал 2017 года , сообщила о расширении сотрудничества с Facebook. Конкретным проявлением сотрудничества стало появление в приложении Facebook Messenger возможности отправлять и получать деньги посредством PayPal.

Пользователи Facebook Messenger получили возможность отправлять и получать деньги с помощью PayPal

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