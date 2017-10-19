Gartner считает, что iPhone X подстегнет продажи в мобильной индустрии в 2018 году

Специалисты Gartner считают, что в следующем году суммарные продажи ПК, планшетов и смартфонов превысят 2,35 млрд единиц, при этом рост продаж по сравнению с 2017 годом составит 2%. Это будет наибольший рост с 2015 года.

В ходе исследования было выяснено, что сегодня 40% пользователей свои повседневные задачи решают при помощи ПК и планшетов, тогда как 34% опрошенных используют для этого смартфоны. В опросе приняли участие 16537 респондентов возрастом от 18 до 74 лет. Если раньше основным движителем продаж были ПК, то теперь это не так.

Продажи ПК в следующем году должны снизиться на 4,4%, тогда как продажи мобильных телефонов увеличатся на 2,4% и составят 1,9 млрд единиц. 86% из них составят смартфоны, что будет на 6% больше, чем в 2017 году.

Gartner считает, что именно iPhone X, несмотря на высокую цену, подстегнет продажи в мобильной индустрии на территории Северной Америки, в Китае и Западной Европе.