Линейки смартфонов Meizu и Blue Charm разделят еще сильнее

Первые слухи о том, что китайский производитель Meizu планирует разделить бренды Meizu и Blue Charm, поползли еще в декабре прошлого года. Весной 2017 они снова начали обсуждаться в Сети.

Линейка Blue Charm, первым смартфоном которой стал Meizu M1 Note, выпущенный в 2014 году, всегда отличалась интересными бюджетными смартфонами. В конце августа компания заявила, что уже в первой половине следующего года в линейке Blue Charm появятся более дорогие смартфоны, оснащенные SoC Qualcomm и Samsung.

По последним данным, вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan) намеревается еще сильнее дистанцировать два бренда, открыв отдельный веб-сайт, посвященный только смартфонам и другим продуктам Blue Charm.

Пока что не совсем понятно, является ли открытие нового сайта сигналом к окончательному разделению брендов. Куда более интересным кажется вопрос, станет ли сайт международным, будет ли на нем магазин, принимающий заказы из всех стран мира.