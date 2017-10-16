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Мобильные видеокарты GeForce MX130 и MX110 будут представлять собой переименованные модели прошлого поколения

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Теги: Nvidia

Источник: NotebookCheck, NotebookCheck

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Недавно мы убедились в том, что бюджетная видеокарта GeForce GT 1030 вполне может быть использована для современных игр, хотя на максимальные или просто высокие настройки в большинстве проектов рассчитывать не придётся.

Но и это удивительно, учитывая стоимость и энергопотребление новинки, а в особенности — 64-разрядную шину памяти. В мобильном сегменте аналогом этого адаптера является GeForce MX150.

Если верить источнику, Nvidia вскоре выпустит ещё и модели GeForce MX130 и MX110, которые станут самыми бюджетными представителями современного поколения мобильных видеокарт компании. Однако, к сожалению, к современным они будут относиться только условно.

Nvidia готовит 3D-карты GeForce MX130 и MX110

GeForce MX130 окажется переименованной версией GeForce 940MX. То есть «новинка» получит GPU GM108 поколения Maxwell с 384 ядрами CUDA. Несмотря на такое же количество ядер, как у MX150, а также аналогичную шину, производительность этой видеокарты будет существенно ниже.

GeForce MX110 будет основана на том же GPU GM108 только с 256 активными ядрами CUDA, то есть это аналог GeForce 920MX. Говорить об обеих новинках в контексте игровых возможностей можно лишь относительно нетребовательных проектов и в невысоких разрешениях.

17 октября 2017 Г.

08:00

Ctrl
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