Waymo помирится с Uber, если получит 1 млрд долларов и публичные извинения

Как известно, в начале года входящая в холдинг Alphabet компания Waymo подала в суд на Uber, обвинив ее в краже технологий. Согласно сведениям, которыми располагает Reuters, компания готова пойти на соглашение с Uber, если получит не менее 1 млрд долларов и публичные извинения. Кроме того, Waymo требует назначить независимое наблюдение для уверенности, что Uber не будет использовать похищенную технологию.

Как утверждается, компания Uber отвергла условия, заявив, что они не подходят даже для начала переговоров. Об этом Reuters сообщили информаторы, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку они не имеют полномочий комментировать ход переговоров.

Требования Waymo свидетельствуют о том, что компания уверена в своей позиции в суде. На предварительном слушании она одержала верх над ответчиком. Кроме того, высокие требования служат признаком того, что Waymo не торопится завершить тяжбу. Это можно объяснить негативным влиянием открытого иска на Uber. Недавно Waymo удалось убедить судью перенести слушание с октября на декабрь под предлогом необходимости изучить свидетельства, не представленные Uber ранее.

В Uber отрицают использование коммерческих секретов Waymo и не комментируют сообщение о переговорах.