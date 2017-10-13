Браузер Microsoft Edge можно свободно скачать в Google Play и App Store

Неделю назад Microsoft опубликовала бета-версию мобильного издания браузера Microsoft Edge для устройств, которые работают под управлением операционных систем iOS и Android.
Изначально опробовать их могли только участники закрытого бета-теста, однако через несколько дней после анонса Microsoft Edge опубликовали в Appe Store, а со вчерашнего дня браузер свободно можно скачать и в Google Play.
Напомним, браузер поддерживает общий доступ к закладкам и истории просмотров, вы можете использовать голосовой поиск, приватный режим, а также продолжать просмотр на смартфоне страниц, открытых, например, на ПК и наоборот.
За прошедшую неделю произошло еще одно важное событие: Microsoft подтвердила грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone, в результате чего компании приходится создавать новые и адаптировать старые приложения для самых популярных мобильных операционных систем Android и iOS.