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Браузер Microsoft Edge можно свободно скачать в Google Play и App Store

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Теги: Microsoft

Источник: Google Play

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Неделю назад Microsoft опубликовала бета-версию мобильного издания браузера Microsoft Edge для устройств, которые работают под управлением операционных систем iOS и Android.

Изначально опробовать их могли только участники закрытого бета-теста, однако через несколько дней после анонса Microsoft Edge опубликовали в Appe Store, а со вчерашнего дня браузер свободно можно скачать и в Google Play.

Напомним, браузер поддерживает общий доступ к закладкам и истории просмотров, вы можете использовать голосовой поиск, приватный режим, а также продолжать просмотр на смартфоне страниц, открытых, например, на ПК и наоборот.

Браузер Microsoft Edge можно свободно скачать в Google Play и App Store

За прошедшую неделю произошло еще одно важное событие: Microsoft подтвердила грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone, в результате чего компании приходится создавать новые и адаптировать старые приложения для самых популярных мобильных операционных систем Android и iOS.

13 октября 2017 Г.

11:37

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