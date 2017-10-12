Гарнитура Oculus Rift подешевела ещё на 100 долларов

Компания Oculus не только анонсировала гарнитуру виртуальной реальности Go, но и в очередной раз снизила цену на модель Rift. Напомним, в марте данная гарнитура подешевела до 500 долларов.

Теперь же за неё будут просить 400 долларов. Для сравнения, изначально она стоила вдвое больше. Более того, за указанную цену покупатель получит гарнитуру в комплекте с контроллерами Touch, которые сами по себе стоят 100 долларов.

Учитывая, что сейчас минимальным требованиям для работы с Oculus Rift соответствует бюджетная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, собрать комплект из игрового ПК и гарнитуры VR можно за относительно небольшие деньги.