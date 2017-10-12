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Kindle Oasis второго поколения стала первой водозащищенной электронной книгой Amazon

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Теги: Amazon

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Спустя почти ровно полтора года с момента анонса электронной книги Kindle Oasis первого поколения Amazon представила преемницу. Название не изменилось, но улучшения заметные. Достаточно сказать, что корпус Kindle Oasis второго поколения защищен от воды.

Kindle Oasis второго поколения

Как отмечают создатели, устройство выдерживает погружения на глубину до двух метров длительностью около часа. Учитывая, что водозащищенных электронных книг на рынке очень мало, Kindle Oasis определенно привлечет внимание тех, для кого этот критерий является важным.

Kindle Oasis второго поколения

Дисплей электронной книги стал больше (7 дюймов против 6 у предшественницы), но плотность пикселей осталась прежней — 300 ppi. Экран E Ink Carta сенсорный и снабжен подсветкой: светодиодов теперь 12, в то время как в Kindle Oasis первого поколения их 10. Яркость подсветки регулируется в автоматическом режиме при помощи датчика освещения.

Kindle Oasis второго поколения

Если в Kindle Oasis была возможность использования двух АКБ (одна в самой электронной книге, другая в подключаемой обложке), то в новой Kindle Oasis варианта подключения второй АКБ не предусмотрено. Заявленная автономность составляет шесть недель при отключенном модуле беспроводной связи и 30 минут чтения в день. На полную зарядку от компьютера уходит 3 часа, от сетевого адаптера, который не входит в комплект поставки, 2 часа.

Kindle Oasis второго поколения

Kindle Oasis оснащена адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, будут предложены и версии с LTE. Устройство поддерживает работу с аудиокнигами сервиса Amazon Audible, слушать которые можно через беспроводные наушники или колонку.

Габариты и масса новинки — 159 x 141 x 3,4-8,3 мм и 194 грамма.

Kindle Oasis второго поколения

Пожалуй, самое интересное, что при всех улучшениях электронная книга подешевела. Если модель первого поколения предлагалась по цене от $290, то новый Kindle Oasis доступен в США от $250. Столько просят за версию с 8 ГБ встроенной памяти и демонстрацией рекламы. За отключение рекламы придется заплатить $20 сверху. Модели с 32 ГБ памяти стоят $280 (с показом рекламы), $300 (без рекламы) или $350 (с LTE и без рекламы). Заказы в США принимаются уже сейчас, а поставки устройств начнутся 31 октября.

Источник: Amazon

12 октября 2017 Г.

17:40

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Kindle Oasis второго поколения стала первой водозащищенной электронной книгой Amazon: Kindle Oasis второго поколения оснащена 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta

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