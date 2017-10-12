Показать все

Твердотельные накопители Intel Optane 900P будут предложены в двух типоразмерах

Ctrl

Теги: Intel

Источник: TweakTown

1174

Тематический ресурс TweakTown подтвердил появившуюся ранее информацию, что Intel скоро представит SSD Optane 900P.

Накопители, которые придут на смену серии Intel 750, будут доступны в типоразмере U.2 и в виде карт расширения для шины PCIe 3.0. Согласно новым сведениям, покупателям будут предложены варианты объемом не только 280 и 480 ГБ, но также 960 и 1500 ГБ. Данных о ценах пока нет, но источник предполагает, что они не будут чрезмерно высокими, поскольку новые SSD ориентированы не на корпоративных заказчиков, а на индивидуальных потребителей.

Накопители Intel Optane 900P придут на смену серии Intel 750

Судя по приведенному слайду, скорость последовательного чтения будет достигать 2,5 ГБ/с, последовательной записи — 2,0 ГБ/с. Производительность на операциях с произвольным доступом заявлена равной 550 000 IOPS в случае чтения и 500 000 IOPS — в случае записи.

12 октября 2017 Г.

12:47

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Твердотельные накопители Intel Optane 900P будут предложены в двух типоразмерах: Накопители Intel Optane 900P придут на смену серии Intel 750

Монитор Acer ED273 с 27-дюймовым вогнутым экраном и поддержкой AMD FreeSync стоит $199: Основой монитора служит панель типа VA1

По слухам, Samsung заменила главу Bixby: На следующей неделе ожидается презентация второго поколения Bixby

78% подростков в США владеют смартфонами Apple, 82% планируют купить iPhone: В опросе приняли участие 6100 подростков из 44 штатов США, средний возраст которых составил 16 лет7

TCL продаст почти половину своего смартфонного бизнеса: TCL Corp продаёт 49% TCL Communication Technology

Продажи игровых решений Acer выросли на 168%: Acer отчиталась за третий квартал 2017 года1

Безрамочный смартфон Honor будет показан 5 декабря: Приглашение содержит фразу Max Your View2

Microwear L1 — умные часы с камерой, позволяющие совершать звонки в сетях 3G, которые стоят $90: Часы могут замерять частоту сокращений сердечной мышцы, качество и продолжительность сна, температуру, давление1

Oculus Go — 200-долларовая гарнитура VR, не требующая подключения ПК или смартфона: Oculus Go появится в продаже в начале 2018 года2

Обновленный Honor Router состоит из трех устройств: В продажу новый Honor Router поступит 1 ноября2

Игровой смартфон Razer анонсируют 1 ноября: Razer представит свой смартфон 1 ноября1

Устройство Dodocool DC32 оснащено тремя розетками, тремя портами USB-A и разъемом USB-C, поддерживающим 30-ваттную зарядку: Разъем USB-C поддерживает спецификацию Power Delivery

Внешний твердотельный накопитель SP/Silicon Power Bolt B80 имеет необычную форму: Накопитель SP/Silicon Power Bolt B80 оснащен разъемом USB-C1

Рекламные щиты iPhone X, которые появились по всему миру, подтверждают, что смартфон должен выйти 3 ноября: Главный вопрос заключается в том, какой окажется стартовая партия8

Новый флагманский смартфон Samsung сможет оценивать качество окружающей среды: Возможно, если не Galaxy S9, так Galaxy S10 оснастят подобным датчиком6

Автомобиль Nissan GT-R /C, который управлялся геймпадом DualShock 4, разогнался до 211 км/ч : Cредняя скорость прохождения знаменитой трассы Сильверстоун составила 122 км/ч.5

VW выделяет 1,4 млрд евро на разработку электромобилей, самоуправляемых транспортных средств и облачных технологий: Возможно выделение подразделения VW, специализирующегося на грузовых машинах и автобусах, в самостоятельное предприятие3

Опубликованы изображения смартфона Meizu MX7: Meizu MX7, по данным Taobao, будет стоить от $275 до $3504

Смартфон iPhone со сгибающимся дисплеем создается при участии LG Display: LG создала прототип сгибающегося дисплея OLED еще 2-3 года назад32

BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили: Продукция BMW пользуется популярностью в Китае

В ПО SiSoftware замечена первая системная плата на чипсете Intel B360: Плата производства SuperMicro называется C7B360-CB-M

Оказалось, что на недавнем плакате Intel слово «Vega» было именем сотрудника: В Intel работает сотрудник с именем Vega16

997
1318

iXBT TV

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017