Твердотельные накопители Intel Optane 900P будут предложены в двух типоразмерах

Тематический ресурс TweakTown подтвердил появившуюся ранее информацию, что Intel скоро представит SSD Optane 900P.
Накопители, которые придут на смену серии Intel 750, будут доступны в типоразмере U.2 и в виде карт расширения для шины PCIe 3.0. Согласно новым сведениям, покупателям будут предложены варианты объемом не только 280 и 480 ГБ, но также 960 и 1500 ГБ. Данных о ценах пока нет, но источник предполагает, что они не будут чрезмерно высокими, поскольку новые SSD ориентированы не на корпоративных заказчиков, а на индивидуальных потребителей.
Судя по приведенному слайду, скорость последовательного чтения будет достигать 2,5 ГБ/с, последовательной записи — 2,0 ГБ/с. Производительность на операциях с произвольным доступом заявлена равной 550 000 IOPS в случае чтения и 500 000 IOPS — в случае записи.