78% подростков в США владеют смартфонами Apple, 82% планируют купить iPhone

Инвестиционная компания Piper Jaffray опубликовала результаты очередного исследования американского рынка, которое проводится каждые полгода.

Исследование показало, что 78% американских подростков владеют смартфонами компании Apple, что на 2% больше, чем было весной этого года. Кроме того, 82% подростков заявили, что их следующим смартфоном будет iPhone — это абсолютный рекорд за все время проведения подобных исследований.

17% опрошенных также планируют в течение следующих шести месяцев приобрести часы Apple Watch (весной этот показатель составлял 13%).

В опросе приняли участие 6100 подростков из 44 штатов США, средний возраст которых составил 16 лет, а средний годовой доход их семей равен 66,1 тыс. долларов.

Вчера мы писали, что устройства Apple есть у 64% американцев.