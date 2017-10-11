Устройства Apple есть у 64% американцев

Свежий опрос, проведенный CNBC, указывает на то, что 64% американцев владеют электронными устройствами компании Apple. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2012 году, Apple усилила свои позиции на 14%.

87% семей с доходом более 100 тыс. долларов имеют устройства Apple. Каждая вторая семья с годовым доходом, который не превышает 30 тыс. долларов, также имеет технику Apple.

В среднестатистической американской семье сегодня насчитывается 2,6 продукта Apple. При этом у самых богатых американцев в семье до 4,7 устройства Apple, а у самых бедных, если так можно выразиться, есть хотя бы одно.

64% опрошенных заявили, что они проводят с iPhone время крайне продуктивно, а 27% заявили, что тратят время за смартфоном без особой пользы. К последней категории относится молодежь и люди только со средним образованием. Остальным iPhone помогает в работе и повседневных задачах.