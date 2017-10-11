Совет директоров Toshiba одобрил дальнейшие инвестиции в Fab 6

В опубликованном Toshiba пресс-релизе сказано, что TMC обратилась к SanDisk, партнеру по трем совместным предприятиям по выпуску флэш-памяти, с вопросом о совместном инвестировании строительства и оборудования Fab 6. Ранее было объявлено, что TMC будет инвестировать в фабрику Fab 6 самостоятельно .

По сообщению компании Toshiba, ее совет директоров одобрил новое выделение средств дочерним предприятием Toshiba Memory Corporation (TMC) в строительство ми оборудование фабрики Fab 6. Инвестиции в размере около 978 млн долларов будут направлены на закупку дополнительного оборудования для чистой комнаты первой очереди (Fab 6 Phase-1). В конце июня было принято решение выделить на Fab 6 в текущем году 1,6 млрд долларов . Мощности предприятия Fab 6 будут полностью выделены под выпуск флэш-памяти с объемной компоновкой BiCS FLASH.

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