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Совет директоров Toshiba одобрил дальнейшие инвестиции в Fab 6

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Теги: Toshiba

Источник: Toshiba

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По сообщению компании Toshiba, ее совет директоров одобрил новое выделение средств дочерним предприятием Toshiba Memory Corporation (TMC) в строительство ми оборудование фабрики Fab 6. Инвестиции в размере около 978 млн долларов будут направлены на закупку дополнительного оборудования для чистой комнаты первой очереди (Fab 6 Phase-1). В конце июня было принято решение выделить на Fab 6 в текущем году 1,6 млрд долларов. Мощности предприятия Fab 6 будут полностью выделены под выпуск флэш-памяти с объемной компоновкой BiCS FLASH.

Новые средства будут направлены на закупку оборудования

В опубликованном Toshiba пресс-релизе сказано, что TMC обратилась к SanDisk, партнеру по трем совместным предприятиям по выпуску флэш-памяти, с вопросом о совместном инвестировании строительства и оборудования Fab 6. Ранее было объявлено, что TMC будет инвестировать в фабрику Fab 6 самостоятельно.

11 октября 2017 Г.

20:22

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