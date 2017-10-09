Ikelite «рассматривает возможность» выпуска подводного бокса для Nikon D850

Наряду со страницей для предварительного заказа подводного бокса Aquatica AD850, в каталоге онлайнового магазина Backscatter появилась страница с изображением еще одного похожего изделия, рассчитанного на камеру Nikon D850. Этот бокс готовит к выпуску компания Ikelite. На сайте производителя информация о новинке пока отсутствует, но сказано, Ikelite «рассматривает возможность» выпуска бокса для Nikon D850.
В отличие от страницы с изображением Aquatica AD850, на странице бокса производства Ikelite цена пока не указана. Напомним, цена Aquatica AD850 составляет $2895.