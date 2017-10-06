Проблема с отключением умных часов Apple Watch Series 3 от сети оператора устранена

Напомним, некоторые владельцы умных часов Apple Watch Series 3 столкнулись с проблемой, при которой часы самопроизвольно отключались от мобильной сети оператора при обнаружении беспроводной сети Wi-Fi, даже если владелец ранее не подключался к ней и не планирует ее использовать.
Компания Apple признала факт существования проблем, добавив, что она не носит массовый характер и пообещав выпустить соответствующее обновление в максимально сжатые сроки.
Соответствующее обновление за версией watchOS 4.0.1 было выпущено на этой неделе. Для начала вам необходимо обновить прошивку iPhone до версии iOS 11.0.2, которая также исправляет различные ошибки. После чего установить обновление на часы.