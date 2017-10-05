Google закрывает направление Android Wear?

Несмотря на то, что рынок умных часов продолжает расти, а аналитики утверждают, что уже в следующем году продажи таких устройств опередят продажи обычных трекеров активности, особого выбора на этом рынке нет.

Проблема даже не в устройствах, а в операционных системах для них. Есть watchOS, которая, как и вся прочая техника Apple, стоит особняком, но при этом лидирует на данном рынке. Есть Tizen, которую продвигает Samsung, а также есть Android Wear, которая не может похвастаться особой популярностью.

И, похоже, Google сама это поняла. Дело в том, что из магазина Google Store исчез раздел Android Wear. Если перейти по прямым ссылкам на умные часы LG Watch Sport и Watch Style, то можно увидеть, что они более недоступны. И если последний аспект можно было бы связать с каким-то грядущим анонсом новых устройств, то это никак не вяжется с исчезновением всего раздела из магазина Google.

Больше похоже на то, что компания либо готовит что-то совершенно новое, либо попросту закрывает это направление. Конечно, остаётся и вариант, что Google просто забыла вернуть соответствующую страницу на сайте после вчерашних изменений. Правда, это никак не связано с тем фактом, что часы LG значатся недоступными для заказа.