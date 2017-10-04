Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который получил 100 баллов в фототесте DxOMark

Не прошло и двух недель с того момента, как iPhone 8 Plus набрал в тестировании DxOMark впечатляющие 94 балла, заняв лидирующую позицию в рейтинге новых камерофонов, как смартфону пришлось подвинуться на троне.

Новый смартфон Samsung Galaxy Note8 получил такую же суммарную оценку в ходе свежего тестирования, однако если рассматривать отдельно фото- и видеовозможности, то у нас есть новый лучший камерофон всех времен.

При тестировании фотосъемки iPhone 8 Plus оценили в 96 баллов, а Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который смог набрать 100 баллов в рейтинге DxOMark. Специалисты похвалили сдвоенную камеру, которая прекрасно работает при плохом освещении в самых разных сценариях, в частности, при портретных снимках с размытием заднего фона и в режиме приближения, генерируя меньше шумов, чем iPhone 8 Plus. Причем у Samsung Galaxy Note8 оказался отличным не только оптический, но и цифровой зум.

А вот при съемке видео Samsung Galaxy Note8 набрал 84 балла против 89 баллов у iPhone 8 Plus. Хотя если вы выбираете лучший смартфон для создания любительских видеороликов, то в данном случае лидером является Google Pixel с результатом 91.

Возможно, совсем скоро Samsung Galaxy Note8 и iPhone 8 Plus придется пропустить вперед новичков в лице Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые будут анонсированы уже сегодня. В прошлом году оригинальный смартфон Google Pixel опередил все флагманы 2016 года. Посмотрим, как покажут себя преемники.

Р.S. Редакторы DxOMark уже отметили, что 100 баллов в их тесте — это не предел. Шкала DxOMark не имеет верхней границы.