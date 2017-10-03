Смартфон-раскладушка Samsung SM-W2018 ожидается в ноябре

Еще в июле прошел слух, что смартфон-раскладушка Samsung SM-W2018 будет оснащен SoC Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Теперь же появилась новая информация, согласно которого производитель мог сделать выбор в пользу прошлогодней однокристальной системы Snapdragon 821, а также уменьшить объем оперативной памяти до 4 ГБ.

Что касается дисплеев, то оба экрана будут иметь диагональ 4,2 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. Источник утверждают, что разрешение основной камеры составит 12 Мп, а фронтальная камера будет пятимегапиксельной.

Емкость аккумулятора составит 2300 мА•ч, при этом цена устройства может достигнуть отметки 2000 долларов.

В продажу Samsung SM-W2018 поступит в ноябре этого года.