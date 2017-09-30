Разработчики получат доступ к SDK Aurora Reactive

Компания Creative Technology пообещала опубликовать SDK Aurora Reactive. Этот инструмент для разработчиков программного обеспечения позволит им использовать в своих приложениях возможности программируемой подсветки Aurora Reactive Lighting System, которой оснащены изделия семейства Sound BlasterX.
Системой подсветки Aurora Reactive Lighting System, способной отобразить 16,8 млн цветов, оснащены АС Sound BlasterX Katana, клавиатура Vanguard K08, мышь Siege M04, внешний ЦАП с усилителем AE-5 и АС Kratos S5.
В комплект поставки SDK Aurora Reactive входит библиотека API, примеры программ ми документация. По словам производителя, этого достаточно, чтобы даже начинающие программисты смогли сразу начать использовать возможности Aurora Reactive Lighting System.
Одним из компонентов SDK является утилита Aurora Unity, синхронизирующая работу подсветки в нескольких изделиях Sound BlasterX.
Зарегистрировавшиеся разработчики смогут получать ежемесячные обновления и поддержку Creative.