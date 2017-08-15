Только 11% потребителей хотели бы купить iPhone 8

Смартфон Apple iPhone 8 может оказаться слишком дорогим для многих потребителей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Barclays. Только 11% опрошенных изъявили желание купить iPhone 8.
Участники опроса исходили из того, что устройство будет стоить не менее $1000, став самым дорогим смартфоном Apple. По предварительным данным, аппарат с 256 ГБ флэш-памяти будет стоить $1200.
Согласно другому опросу, 18% владельцев смартфонов iPhone хотели бы поменять их на iPhone 8. Это может побудить операторов предлагать программы обмена на новую модель с доплатой. По данным опроса, поклонники марки готовы доплатить за iPhone 8 в среднем $582, что соответствует ежемесячной выплате $48,50 в течение года.
Сейчас, пользуясь программой Apple iPhone Upgrade Program, базовую модель iPhone 7 можно купить, ежемесячно выплачивая по $37,41 в течение двух лет.