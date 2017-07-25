LG Display будет производить телевизионные панели OLED в Китае

Компания LG Display приняла решение производить телевизионные панели OLED на своем заводе, который расположен в китайском городе Гуанчжоу.

Объем первоначального финансирования составит 870 млн долларов, решение было утверждено на этой неделе советом директоров LG Display. Событие примечательно тем, что LG Display впервые начнет производство панелей OLED за пределами Кореи.

По первоначальному плану телевизионные панели OLED должны были производиться на заводе P10 в корейском городе Пхаджу, однако затем планы скорректировали, загрузив завод заказами на дисплеи OLED для смартфонов.

Китайский завод LG Display начнет производство телевизионных панелей OLED диагональю от 65 дюймов уже в следующем году.

Источники добавляют, что Китай предоставляет налоговые льготы компаниям, которые занимаются производством продукции в стране.