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Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении

Теги: Xiaomi

Источник: Twitter

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В социальной сети Twitter обсуждают новое изображение, на котором якобы запечатлен смартфон Xiaomi Mi Mix 2.

Мы видим устройство, дисплей которого полностью лишен рамок со всех сторон. На лицевой панели не осталось места для фронтальной камеры или емкостных кнопок, экран занимает всю площадь.

По одной из версий, фронтальная камера может выдвигаться из верхней части устройства, однако с подобным слухам нужно относиться очень осторожно.

Основная камера устройства является одинарной, дактилоскопический датчик расположен на задней панели.

Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении

Анонс Xiaomi Mi Mix 2 ожидается этой осенью.

21 июля 2017

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