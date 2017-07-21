По одной из версий, фронтальная камера может выдвигаться из верхней части устройства, однако с подобным слухам нужно относиться очень осторожно.

Мы видим устройство, дисплей которого полностью лишен рамок со всех сторон. На лицевой панели не осталось места для фронтальной камеры или емкостных кнопок, экран занимает всю площадь.

В социальной сети Twitter обсуждают новое изображение, на котором якобы запечатлен смартфон Xiaomi Mi Mix 2.

Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении

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