Мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу Samsung Galaxy Note 8, запланировано на 23 августа

Компания Samsung подтвердила, что следующая пресс-конференция Galaxy Unpacked запланирована на 23 августа этого года.
Ранее руководство компании сообщило, что анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится в конце августа. Приглашение на пресс-конференцию не содержит упоминание Galaxy Note 8, однако мы видим силуэт смартфона, а также стилуса S-Pen.
Симметричный силуэт смартфона опровергает вчерашний слух о том, что Samsung Galaxy Note 8 получит широкую рамку над дисплеем.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung.