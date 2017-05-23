|
Специалистами Samsung Display создан дисплей 4К с плотностью 2250 пикселей на дюйм
Наряду с растягивающимся дисплеем компания Samsung Display приготовила для показа на мероприятии SID Display Week 2017 и другие интересные разработки.
В частности, это дисплей 3D OLED, формирующий стереоскопическое изображение, видимое без специальных очков. Размер дисплея — 5,09 дюйма по диагонали. По словам производителя, использование технологии OLED позволяет повысить реалистичность объемных изображений по сравнению с жидкокристаллическими дисплеями.
Также будет показан жидкокристаллический дисплей размером 1,96 дюйма и разрешением 3840 х 2160 пикселей, предназначенный для гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Приведенные параметры соответствуют рекордной плотности 2250 пикселей на дюйм.
Список новинок включает дисплей OLED размером 3,5 дюйма с плотностью 858 пикселей на дюйм и частотой обновления 120 Гц. Он оптимизирован для гарнитур виртуальной реальности и носимых электронных устройств.
Еще три дисплея выполнены по жидкокристаллической технологии.
Безрамочный вогнутый экран размером 65 дюймов предназначен для телевизоров. Вогнутая форма позволяет уменьшить блики. Экран охватывает 100% цветов по стандарту DCI-P3.
Для мониторов предназначены вогнутые панели размером 34 и 27 дюймов. Первая имеет разрешение 3440 х 1440 пикселей, вторая — 1920 х 1080, но она поддерживает частоту обновления 144 Гц.
Источник: Samsung Display
10:21 23.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|