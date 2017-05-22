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На этой неделе Samsung покажет первый в мире растягивающийся дисплей

Как стало известно, на этой неделе компания Samsung Display покажет первый в мире растягивающийся дисплей.

Речь идет о панелях AMOLED, которые можно сгибать в обоих направлениях. Первое поколение подобных дисплеев можно было сгибать только в одном направлении.

Но и растягиваться эти дисплеи также смогут. Комментируя единственное рекламное изображение нового дисплея, представители Samsung заявили, что при нажатии на панель в любом направлении она может выгнуться на высоту до 12 мм. Когда давление прекращается, дисплей принимает первоначальную плоскую форму. Диагональ дисплея должна составить 9,1 дюйма.

На этой неделе Samsung покажет первый в мире «растягивающийся» дисплей

Новый дисплей Samsung будет показан в ходе мероприятия SID 2017, которое пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая.

Источник: The Investor Android Authoruty

11:50 22.05.2017
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