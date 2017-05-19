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Мини-ПК Shuttle XC60J оснащен восемью портами COM
Ассортимент Shuttle пополнил мини-ПК XC60J на 14-нанометровом процессоре Intel Celeron J3355 с пассивным охлаждением. На плате типоразмера mini-ITX есть два слота для модулей SO-DIMM, в которые можно установить до 8 ГБ памяти DDR3L-1866 в двухканальной конфигурации.
В корпусе размерами 238 х 200 х 72 мм есть место для одного накопителя типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма. Для подключения накопителя используется порт SATA 6 Гбит/с. Кроме того, есть два слота M.2 (для плат 2280 Type M и 2230 Type A или E).
В оснащении Shuttle XC60J можно выделить восемь портов COM (семь RS232 и один RS232/RS422/RS485). Также есть два порта USB 3.0, четыре порта USB 2.0, порт Gigabit Ethernet, видеовыходы HDMI и VGA (D-Sub).
В комплект включен адаптер электросети мощностью 65 Вт. Список поддерживаемых ОС состоит из Windows 10 и Linux. Цену производитель не называет.
Источник: Shuttle
16:10 19.05.2017 Accent
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