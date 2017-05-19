Игровую видеокарту Radeon RX Vega покажут уже в конце месяца, но пока неизвестно, когда её можно будет купить

Позавчера AMD представила профессиональный графический ускоритель Radeon Vega Frontier Edition, основанный на полнофункциональном GPU Vega 10. Такой же графический процессор должна получить и флагманская игровая видеокарта, но ранее не было точных данных о том, будут ли там активны все 4096 потоковых процессоров.

Если ориентироваться на заявления Раджи Кодури (Raja Koduri), который возглавляет Radeon Technologies Group, можно предположить, что игровая версия Vega тоже получит «полный» GPU нового поколения.

По крайней мере, Кодури заявил, что игровая версия будет «намного лучше оптимизирована для всех игр и будет даже быстрее Frontier Edition». Ясно, что в данном случае речь именно об оптимизации под те или иные приложения, но вряд ли игровой флагман может опередить Frontier Edition с урезанным GPU.

Кроме того, Кодури подтвердил, что игровую флагманскую видеокарту, которую он назвал Radeon RX Vega, впервые покажут на выставке Computex, которая стартует уже 30 мая. Однако в продаже сразу после анонса устройство не появится. Последние слухи утверждают, что видеокарты можно будет купить лишь в третьем квартале. Кодури лишь отметил, что задержки связаны в основном с производством памяти HBM2.

Также глава Radeon Technologies Group уточнил, что видеокарта Radeon Vega Frontier Edition с жидкостной СО будет работать на более высоких частотах, чем версия с воздушным кулером.