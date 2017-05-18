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Еврокомиссия признала Facebook виновной в предоставлении ложной информации при поглощении WhatsApp и назначила штраф в 110 млн евро
В конце прошлого года Европейская комиссия обвинила компанию Facebook в предоставлении ложной информации при поглощении компании WhatsApp. Вопрос касался политики конфиденциальности.
В частности, перед слиянием Facebook заверяла Еврокомиссию, что не сможет реализовать автоматическое сопоставление учётных записей пользователей социальной сети с номерами телефонов, зарегистрированных в WhatsApp.
Однако в августе 2016 года WhatsApp объявила об изменениях в политике конфиденциальности. Среди прочего пользователей уведомили, что телефонные номера WhatsApp могут быть связаны с аккаунтами этих же людей в Facebook.
В итоге Facebook признали виновной и сегодня был опубликован соответствующий пресс-релиз. За нарушение компании предстоит выплатить штраф в размере 110 млн евро. Еврокомиссия посчитала, что Facebook совершила два отдельных преступления, хотя, формально, они являются частью одного. Речь о том, что сначала компания предоставила ложную информацию при подаче формы уведомления о слиянии, а затем сделала то же самое, когда получила прямой запрос Еврокомиссии на этот счёт.
Источник: Europa
15:17 18.05.2017 MPAK
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