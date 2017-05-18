iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 18 18 мая 2017

Еврокомиссия признала Facebook виновной в предоставлении ложной информации при поглощении WhatsApp и назначила штраф в 110 млн евро

В конце прошлого года Европейская комиссия обвинила компанию Facebook в предоставлении ложной информации при поглощении компании WhatsApp. Вопрос касался политики конфиденциальности.

В частности, перед слиянием Facebook заверяла Еврокомиссию, что не сможет реализовать автоматическое сопоставление учётных записей пользователей социальной сети с номерами телефонов, зарегистрированных в WhatsApp.

Facebook придётся выплатить штраф за ложь во время покупки WhatsApp

Однако в августе 2016 года WhatsApp объявила об изменениях в политике конфиденциальности. Среди прочего пользователей уведомили, что телефонные номера WhatsApp могут быть связаны с аккаунтами этих же людей в Facebook.

В итоге Facebook признали виновной и сегодня был опубликован соответствующий пресс-релиз. За нарушение компании предстоит выплатить штраф в размере 110 млн евро. Еврокомиссия посчитала, что Facebook совершила два отдельных преступления, хотя, формально, они являются частью одного. Речь о том, что сначала компания предоставила ложную информацию при подаче формы уведомления о слиянии, а затем сделала то же самое, когда получила прямой запрос Еврокомиссии на этот счёт.

Источник: Europa

15:17 18.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.