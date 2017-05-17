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На мероприятии WWDC 2017 компания Apple представит обновлённые ноутбуки MacBook, MacBook Pro и MacBook Air
Согласно сообщению источника, компания Apple может представить на грядущем мероприятии WWDC 2017 обновлённые ноутбуки MacBook.
Профессиональные модели MacBook Pro получат новые процессоры Intel Kaby Lake, что ожидаемо. Кроме того, Apple обновит свой самый компактный ноутбук. Модель MacBook получит какой-то более производительный CPU Intel вместо нынешних Core m.
Также будет обновлён и старенький MacBook Air 13. Источник утверждает, что продажи этого ПК остаются на удивление сильными, так что Apple пока не будет списывать его со счетов. Ноутбук тоже получит новый CPU.
Каких-то серьёзных улучшений ждать не стоит. Возможно, кроме CPU купертинцы увеличат объём памяти или накопителей для каких-то отдельных моделей. Новых мобильных ПК компания не представит.
Источник: Bloomberg
21:38 17.05.2017 MPAK
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