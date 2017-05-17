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EVGA сильнее прочих разогнала графический процессор видеокарты GeForce GT 1030
Компания Nvidia сегодня представила видеокарту GeForce GT 1030, основанную на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA. Само собой, партнёры сразу же анонсировали свои варианты новинки. Собственно, референсного образца и не существует.
Компания EVGA пока добавила на свой сайт лишь один вариант новинки: GeForce GT 1030 SC. Однако сторонние ресурсы располагают фотографиями и других моделей, что странно.
Та 3D-карта, которая присутствует на сайте производителя, является низкопрофильной и располагает компактной активной СО. Частоты GPU составляют 1290/1544 МГц. Забегая вперёд, судя по всему, это самая разогнанная версия среди всех GT 1030 на рынке. Частота памяти, само собой, соответствует рекомендованному значению в 6000 МГц. Набор портов включает DVI и HDMI.
Что же касается других адаптеров, которые EVGA по каким-то причинам не добавила на сайт, то их фото можно увидеть ниже.
Как видим, компания приготовила как минимум одну пассивную версию с таким же набором портов и одну более крупную, у которой два разъёма DVI.
Источник: EVGA
21:24 17.05.2017 MPAK
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