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Главная » Новости » 2017 » 05 » 17 17 мая 2017

EVGA сильнее прочих разогнала графический процессор видеокарты GeForce GT 1030

Компания Nvidia сегодня представила видеокарту GeForce GT 1030, основанную на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA. Само собой, партнёры сразу же анонсировали свои варианты новинки. Собственно, референсного образца и не существует.

Компания EVGA пока добавила на свой сайт лишь один вариант новинки: GeForce GT 1030 SC. Однако сторонние ресурсы располагают фотографиями и других моделей, что странно.

EVGA приготовила три карты GT 1030, но представила только одну

Та 3D-карта, которая присутствует на сайте производителя, является низкопрофильной и располагает компактной активной СО. Частоты GPU составляют 1290/1544 МГц. Забегая вперёд, судя по всему, это самая разогнанная версия среди всех GT 1030 на рынке. Частота памяти, само собой, соответствует рекомендованному значению в 6000 МГц. Набор портов включает DVI и HDMI.

Что же касается других адаптеров, которые EVGA по каким-то причинам не добавила на сайт, то их фото можно увидеть ниже.

EVGA приготовила три карты GT 1030, но представила только одну
EVGA приготовила три карты GT 1030, но представила только одну

Как видим, компания приготовила как минимум одну пассивную версию с таким же набором портов и одну более крупную, у которой два разъёма DVI.

Источник: EVGA

21:24 17.05.2017
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