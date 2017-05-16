Apple не выпустит новую модель планшета iPad mini

Первая модель iPad mini была представлена Apple в 2012 году. Ощутимо меньший, в сравнении с большим iPad, он приглянулся многим, кому важны были именно небольшие габариты и масса.

Apple в течение нескольких лет обновляла iPad mini, но прекратила это делать с выходом iPad mini 4. Данная модель вышла ещё в 2015 году и до сих пор продаётся на сайте компании в качестве актуальной.

Если кто-то ожидал iPad mini 5 нынешней осенью, им стоит знать, что новые слухи указывают на то, что Apple больше не будет выпускать новых моделей меньшего из своих планшетов.

Причина такого решения якобы заключается в небольших продажах, что в свою очередь обусловлено старшими моделями iPhone. Ещё с выходом модели iPhone 6 Plus в Сети можно было найти статистику, которая указывала, что эти смартфоны «откусили» часть рыночной доли именно у iPad mini. С годами ситуация, видимо, только ухудшалась.

Пока неясно, когда именно Apple полностью прекратит продавать iPad mini 4, но новых моделей, вероятнее всего, уже не будет. На данный момент планшет продаётся по цене 400 долларов за единственную версию со 128 ГБ флэш-памяти, хотя при желании получить ещё и модем сотовой связи, придётся отдать уже 530 долларов.