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Компания Apple купила компанию Lattice Data, специализирующуюся на технологиях искусственного интеллекта

В октябре 2015 года компания Apple купила разработчика самообучающихся систем распознавания голоса VocalIQ, а в августе 2016 года — компанию Turi, занимающуюся машинным обучением. На минувшей неделе стало известно о новой крупной покупке Apple в этой области. Очередным приобретением стала компания Lattice Data, также специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта.

Сумма сделки не разглашается

В частности, Lattice Data разрабатывает технологии обработки «темных данных» (Dark Data). Этим термином обозначают тексты, изображения и другие данные — собранные, но не используемые. По некоторым оценкам, большинство компаний анализирует лишь 1% данных, имеющихся в их распоряжении. Причины для сбора данных могут быть разными — от нормативных требований до ожиданий, что эти данные пригодятся в будущем. В промышленности «темные данные» в больших количествах генерируются датчиками и системами телематики.

Сумма сделки не разглашается.

Источник: Patently Apple
09:11 15.05.2017
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