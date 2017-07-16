Напольные весы Unit UBS-2210 и UBS-2056

имеют схожую конструкцию, но различаются по функциональности и внешнему виду

Содержание:

Паспортные характеристики и цена

Unit UBS-2210 Максимальная нагрузка 150 кг Минимальная нагрузка 2 кг Деление шкалы 100 г Память 12 ячеек Питание Элемент CR2032 Срок службы не более 10 000 измерений или не более 5 лет с даты приобретения покупателем Ссылка на страницу продукта Unit UBS-2210 Средняя цена T-1721397316 Розничные предложения L-1721397316-10 Unit UBS-2056 Максимальная нагрузка 180 кг Деление шкалы 100 г Питание Элемент CR2032 Срок службы не более 10 000 измерений или не более 5 лет с даты приобретения покупателем Ссылка на страницу продукта Unit UBS-2056 Средняя цена T-1721397014 Розничные предложения L-1721397014-10

Внешний вид и функционирование

Продаются весы в небольших коробках из гофрированного картона, на которых изображены сами весы при взгляде сверху и практически в натуральную величину.

В комплект поставки входят гарантийный талон и напечатанное руководство пользователя на английском и русском языках.

Руководства можно загрузить со страниц данных продуктов (ссылки приведены выше в таблице). Конструкция обоих моделей весов во многом схожая. Основой служит квадратный лист со стороной 302 мм из закаленного стекла толщиной 6 мм. В случае UBS-2056 фотографическое изображение (у нас был вариант с рисунком С — композиция из мокрых камней и растения) нанесено на нижнюю сторону стекла и дополнительно закрыто снизу слоем белого покрытия.

У UBS-2210 рисунок нанесен также снизу, но по центру оставлены полоски без покрытия.

В итоге стеклянная поверхность сверху легко чистится, а рисунок хорошо защищен. Из-за толстого стекла весы относительно тяжелые, их масса составляет 1512 г в случае UBS-2210 и 1480 г у UBS-2056. Отметим, что при обращении с закаленным стеклом нужно соблюдать определенную предосторожность, так как при ударе стекло может буквально взорваться на множество осколков, что вряд ли приведет к травмам, но заставит потратить много времени на уборку. Также мокрая стеклянная поверхность или тем более со следами моющего средства очень скользкая, поэтому при использовании весов нужно следить, чтобы она была сухой.

Снизу накладка из черного пластика с матовой поверхностью закрывает электронную начинку весов. По углам расположены четыре ножки с резиновыми противоскользящими полосками. Под ножками размещены тензометрические датчики, показания с которых используются микропроцессором весов для расчета веса. Питаются весы от одного элемента питания типа CR2032.

Есть единственная механическая кнопка, переключающая единицы измерения вес с килограммов на фунты и обратно. Конструкция весов негерметичная, что нужно учитывать при хранении и использовании, так как попавшая внутрь вода может испортить весы.

Вес, а также другая информация в случае UBS-2210 демонстрируется на монохромном жидкокристаллическом дисплее, не имеющем подсветки. Дисплей четкий, контрастный, чтение может затруднить только отражение в стекле яркого источника света, если он будет находиться точно над весами. Высота цифр для вывода веса в случае UBS-2056 составляет 30 мм, а у UBS-2210 — чуть меньше, 27 мм.

Включаются весы при нажатии на нижний правый угол. После установления нуля, нужно, плавно перенося вес, встать на весы и подождать, пока показания не перестанут меняться. Зафиксированный вес будет выводиться 10 секунд, после чего весы автоматически выключатся.

Модель UBS-2210 в дополнение к просто измерению веса может с помощью биоимпедансного анализа определять состав тела. Данный метод основан на измерении активного и реактивного сопротивления человеческого тела. Дело в том, что разные ткани тела отличаются по своим электрическим характеристикам: например, электрическое сопротивление жировой ткани в несколько раз выше, чем у основных компонентов безжировой массы (подробности см. в книге Д. В. Николаев, А. В. Смирнов, И. Г. Бобринская, С. Г. Руднев. Биоимпедансный анализ состава тела человека. — Москва: Наука, 2009. — 392 с. — ISBN 978-5-02-036696-1). Сопротивление измеряется с помощью двух электродов, представляющих собой пластины 130×35 мм из нержавеющей стали, размещенные сверху на стеклянной панели весов UBS-2210. На эти пластины пользователь должен встать голыми и сухими стопами. Кроме величины сопротивления для расчета состава тела используются данные о поле, росте и возрасте человека. Три сенсорные кнопки (стрелка вверх, Set и стрелка вниз) в правой верхней части позволяют ввести необходимые для расчета параметры, при этом всего может быть заполнено до 12 профилей. Эти кнопки достаточно большие, чтобы их было удобно нажимать пальцами ног.

В режим выполнения биоимпедансного анализа весы переводятся при нажатии на кнопку Set, при этом стрелками вверх-вниз необходимо выбрать нужный профиль. Сначала выполняется взвешивание, затем определение электрических параметров, после чего на экран последовательно выводится вес, процентное содержание жировой ткани, воды, мышечной массы и костной ткани. Весы также демонстрируют какой-то показатель в килокалориях, но он в руководстве никак не описан. Вероятно, это суточная норма потребления продуктов в килокалориях, которую необходимо съесть для поддержания веса — разумеется, без учета повышенной физической или умственной нагрузки. При выводе содержания жировой ткани шкала в нижней части экрана наглядно демонстрирует отклонение от нормы.







Жировая ткань:





Вода:





Мышечная масса:





Костная ткань:





Килокалории:





Вес:Жировая ткань:Вода:Мышечная масса:Костная ткань:Килокалории:

Отметим, что в данном примере, если складывать проценты, сумма четырех величин будет больше 100%, а сумма содержания воды и мышечной массы составляет почти 100%. Перед началом следующего измерения можно посмотреть предыдущие результаты, автоматически сохраненные в выбранном профиле.

Отметим, что, во-первых, при таком расположении электродов определяются параметры только нижней части тела и, во-вторых, получаемые данные можно использовать только как справочную информацию, но не в медицинских целях. Подробнее про существующие ограничения рассказано в руководстве пользователя.

Тестирование показало, что погрешность при последовательном взвешивании составляет ±100 г, то есть весы точно отобразят изменение веса на 200 г, но это может быть показано как изменение на 100 или на 200 г. Абсолютные показания веса в случае двух данных экземпляров различаются где-то на 200 г, но это достигается только в том случае, если строго соблюдается правильная последовательность взвешивания (включить, подождать установление нуля и аккуратно встать на весы), а сами весы стоят на твердой и ровной поверхности, например на кафельном полу. Последнее требование, видимо, общее для большинства (если не всех) весов схожей конструкции, независимо от ценового диапазона. В любом случае, для отслеживания динамики веса лучше использовать одни и те же весы, установленные в одном и том же месте.

Выводы

К достоинствам данных весов относится гигиеничная панель из закаленного стекла, удобство включения-выключения, хорошо читаемый дисплей. Модель UBS-2056 отличается красивым оформлением, а весы UBS-2210 определяют дополнительные параметры, помогающие пользователю лучше следить за здоровьем.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор напольных весов Unit UBS-2210 и UBS-2056:

Наш видеообзор напольных весов Unit UBS-2210 и UBS-2056 можно также посмотреть на iXBT.Video