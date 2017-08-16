Двухшнековая горизонтальная соковыжималка Omega TWN32R Для флегматиков-перфекционистов

Компания Omega — старейший производитель соковыжималок в США. В производственную линейку Omega входят соковыжималки всех типов: прессы для цитрусовых, центрифужные, одношнековые вертикальные, одношнековые и двухшнековые горизонтальные, а также профессиональные блендеры, миксеры и измельчители. Данная техника производится в США и Южной Корее. Прибор, который рассматривается в данном обзоре, произведен в Южной Корее, имеет 10-летнюю гарантию на двигатель и электронные компоненты, 2 года на все пластиковые детали. Основное отличие Omega TWN32R от обычных горизонтальных шнековых соковыжималок заключается в наличии двух шнеков. Шнеки вращаются вовнутрь, что позволяет качественно выдавливать, смешивать и отжимать продукты, за счет чего получаются более яркие, насыщенные и обогащенные полезными и питательными веществами соки. С помощью регулировочной ручки и специальной пружины в соковыжималке создается давление, которое способствует выдавливанию большего количества сока путем практически полного отжима сырья. В ходе тестирования мы постараемся ответить на вопрос, действительно ли двухшнековая технология выводит процесс получения сока на новый уровень. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Omega Модель TWN32R Тип двухшнековая горизонтальная соковыжималка Страна производства Южная Корея Гарантия 10 лет, на пластиковые детали — 2 года Номинальная мощность 150 Вт Частота вращения 80 об/мин Производительность (k iXBT мин/г) 00:08:07 / 691 г (722 г после отжима жмыха) Управление механическое Количество скоростей одна и реверс Защита от перегрева есть Защита от неправильной сборки есть Цвет корпуса красный / серебристый Материал корпуса пластик Материал сетки Ultem / пищевая нержавеющая сталь 304 Материал шнека нержавеющая сталь / Ultem Материал отжимной корзины Tritan (BPA free) Материал контейнера для сока / жмыха пластик Ширина загрузочного отверстия 3,6×3,6 см Объем контейнера для сока 0,75 л Насадки в комплекте сетка с мелкими отверстиями, сетка с крупными отверстиями Дополнительные аксессуары контейнер для жмыха, сито для контейнера, 2 толкателя (пластиковый и деревянный), щетка для чистки, насадка для измельчения (не входит в базовый комплект) Длина шнура 1,5 м Размер в собранном виде (Ш×В×Г) 42×30,5×16,5 см Размер упаковки (Ш×В×Г) 38×31×31 см Вес без упаковки 6,0 кг Вес с упаковкой 9,2 кг Средняя цена T-13951166 Розничные предложения L-13951166-10 Комплектация Коробка оформлена в ярком, но без аляповатости, стиле. Фотографии соковыжималки, ее деталей, краткая информация о достоинствах и технические характеристики — именно эти данные размещены на упаковке. Ручкой для переноски коробка не оснащена, однако на двух верхних отгибающихся сторонах имеются специальные вырезы под ладонь, так что пользователь может, приподняв эти стороны упаковки, переносить коробку с места на место. Внутри упаковки находится еще две коробочки, в которых находятся комплектующие к прибору. Из всех вскрытых коробок были извлечены: корпус двигателя соковыжималки;

отжимная корзина:

крышка отжимной корзины;

фиксирующее кольцо;

три сетки: с крупными отверстиями, с мелкими отверстиями, вообще без отверстий (измельчитель);

два шнека;

воронка;

два толкателя (пластиковый и деревянный);

контейнер для жмыха;

контейнер для сока;

сито;

ключ-съемник отжимной корзины;

щетка для чистки;

две инструкции по эксплуатации и гарантийный талон. Все детали соковыжималки уложены в полиэтиленовые пакеты, что защищает их от царапин. Пространство внутри коробки организовано с помощью картонных вкладок На первый взгляд Корпус двигателя обтекаемых форм оснащен в верхней части ручкой для переноски. Несъемный сетевой кабель выходит из задней части блока. Длина шнура представляется достаточной для использования в обычной кухне. Цветовое решение можно признать очень удачным: красный металлик покрыт глянцевым лаком. Такая же модель выпускается в цвете «серебро», так что пользователь сможет выбрать, какая из соковыжималок удачнее впишется в интерьер кухонного помещения. На узкой правой части корпуса расположен переключатель питания. На левую сторону корпуса надевается отжимная корзина со всеми ее комплектующими. Сверху на корпусе над отжимной корзиной имеются подсказки, в каком направлении нужно вращать фиксирующее кольцо для закрепления и снятия отжимной корзины. Металлический вал, на котором закрепляется один из шнеков, сориентирован по левой стороне окружности. Длина вала 3 см, диаметр в узкой части около 8 мм. На дне моторного блока можно увидеть четыре ножки высотой около одного сантиметра. С внешней стороны ножки оснащены резиновыми вставками. Здесь же расположены вентиляционные отверстия для отвода нагретого воздуха от двигателя. В стандартный комплект к соковыжималке Omega TWN32R входят две сетки для отжима: мелкоячеистая и с более крупными отверстиями. Модель, которая прибыла на тесты, была оснащена дополнительной сеткой без дырочек (измельчителем). Корпус сеток изготовлен из ультрапрочного пластика, сами сетки — из нержавеющей стали. На следующей фотографии можно рассмотреть детали, из которых собирается конструкция для отжима сока. Отжимная корзина сделана из популярного в настоящее время тритана. Дополнительным бонусом является то, что она прозрачная, значит, пользователь имеет возможность наблюдать непосредственно за ходом процесса отжима сока и вращением шнеков. Сами шнеки изготовлены из нержавеющей стали и ультрапрочного пластика. Спиралеобразные пластиковые детали закреплены на цельнометаллических валах. Прибор укомплектован дополнительным деревянным толкателем, ключом-съемником отжимной корзины, щеткой для чистки и двумя контейнерами — для сока и жмыха. Оба контейнера сделаны из прозрачного пластика, что облегчает наблюдение за уровнем наполнения емкостей. Сверху на контейнер для сока можно надеть сито — отсекатель пены. Внешне соковыжималка выглядит очень пристойно: яркий благородный цвет и обтекаемые формы корпуса двигателя, интересная конструкция, дополнительные аксессуары для облегчения ухода и эксплуатации. Все комплектующие изготовлены из современных и прочных материалов, производят впечатление качественных и надежных. Вот только количество деталей немного пугает. Впрочем, все по порядку. Инструкция К соковыжималке были приложены две идентичные инструкции по эксплуатации: одна — на английском, вторая — на русском языке. Содержание руководства ничем нас не удивило: меры безопасности, описание конструкции с наименованием деталей, краткое руководство по сборке и уходу, опять указания по безопасной эксплуатации, предусмотревшие, похоже, все возможные ситуации и проблемы. В конце брошюры приведено несколько рецептов сложных соков и блюд, которые можно приготовить с помощью соковыжималки Omega TWN32R. Язык повествования простой, не изобилует техническими терминами, поэтому понятен всем. Заглядывать в инструкцию, на наш вкус, имеет смысл только при первой сборке прибора. Управление Управление соковыжималкой осуществляется с помощью одного переключателя. Центральное положение отключает работу прибора, верхнее — запускает процесс вращения шнеков, нижнее положение соответствует режиму реверса. Процесс управления очевидный и не требует от пользователя подготовки и обучения. Использование Двухшнековая соковыжималка Omega TWN32R предназначена для отжима сока из фруктов, овощей, ростков пшеницы, листовых овощей и трав. С помощью измельчителя можно приготовить сорбет из замороженных продуктов, ореховое молочко и пасты, детское питание и тому подобные блюда, требующие гомогенизации и однородного измельчения. Подготовка Рекомендаций по подготовке соковыжималки к первому включению в инструкции обнаружено не было. Перед первым использованием мы промыли теплой водой с моющим средством все комплектующие, соприкасающиеся в процессе отжима сока с продуктами. Затем тщательно их высушили и приступили к сборке. Эргономика На первый взгляд из-за обилия деталей сборка представлялась чем-то сложным. Но на деле все оказалось логичным и простым. Схемы и изображения, которыми оснащена инструкция, подсказали порядок подготовки прибора к использованию. Сначала на корпус двигателя нужно надеть отжимную корзину. На верхней стороне корпуса имеются наклейки с подсказками, в каком направлении следует вращать фиксирующее кольцо для закрепления и снятия этой детали. Сверху на загрузочное отверстие водружается воронка. Сетка для отжима сока размещается внутри отжимной корзины. Затем в нее вставляются шнеки. Соединить шнеки между собой помогают нанесенные на них отметки. Завершается сборка закреплением крышки отжимной корзины с регулятором выхода жмыха и подсоединением фиксирующего кольца. Регулятор выхода жмыха, поджатый пружиной, создает в отжимной корзине дополнительное давление для того, чтобы полностью отжать сок из жмыха. Для того чтобы создать максимальное давление, нужно повернуть регулятор вправо до упора. Такое положение подходит для отжима сока из твердых ингредиентов, таких как морковь, свекла, а также листовой зелени. Для мягких фруктов (цитрусовых, ягод, томатов) регулятор выхода жмыха нужно повернуть влево и ослабить напряжение пружины. После одной — двух сборок процесс подготовки соковыжималки к работе проходит быстро и без затруднений. Что касается подготовки сырья и маленького диаметра загрузочного отверстия, то все оказалось не так плачевно, как нам казалось поначалу. Напомним, что диаметр горловины всего 36 мм. По привычке мы нарезали сырье на кусочки кубической формы, однако позже заметили, что оптимальной формой, особенно для переработки жестких фруктов и овощей, являются длинные узкие ломтики. Узкий ломтик быстрее и лучше подхватывается шнеками, которые измельчают и прессуют продукт. На кубические куски нужно было с усилием надавливать, чтобы они сплющивались и попадали между шнеками. Процесс отжима сока протекает неспешно. В принципе, это свойственно всем горизонтальным шнековым соковыжималкам. Объем контейнера в 750 мл можем признать достаточным для обычного отжима сока. Отсекатель пены во время работы довольно быстро наполнялся, поэтому уже после первого теста мы его сняли и не использовали, т. к. ничего не имеем против сока с небольшим количеством мякоти. В противном случае, когда пользователь хочет получить прозрачный сок без мякоти, отсекатель пены и использование мелкоячеистой сетки решают эту задачу. Прибор, благодаря своей форме и весьма существенному весу очень устойчиво размещается на поверхности стола и не вибрирует в процессе работы. За все время тестирования шнеки ни разу не стопорились, продукты между ними ни разу не застревали. Если такое произойдет, то руководство по эксплуатации рекомендует воспользоваться режимом реверса. Вращение шнеков наружу помогает протолкнуть продукты вверх, предотвращая засор. Уход Съемные части соковыжималки Omega TWN32R запрещено мыть в посудомоечной машине. Разбирать и мыть комплектующие следует сразу же по завершении работы, в противном случае остатки продуктов засохнут, и с их удалением могут возникнуть проблемы. Для облегчения мытья допускается замачивание деталей в теплой воде с моющим средством на некоторое время, инструкция рекомендует 30 минут. Мы часто пренебрегали этой рекомендацией и мыли корпус и все остальное сразу же после разборки конструкции отжимной корзины. Существенно облегчает уход входящая в комплект щетка с длинной и жесткой щетиной. Конец щетки имеет тонкую шилообразную форму, что помогает извлечь остатки продуктов даже из самых узких и труднодоступных мест. В целом, уход нетрудоемок и не занимает много времени. Некоторые продукты, например морковь, окрашивают пластиковые детали соковыжималки. Инструкция рекомендует в этом случае замочить съемные части на 30 минут в неразбавленном отбеливателе или моющем средстве, предназначенном для соковыжималок. Затем промыть под проточной водой и удалить осадок губкой. Мы очищали съемную корзину и ее комплектующие «бабушкиным» способом: протерли места с налетом ветошью, смоченной растительным маслом. Все следы отжима моркови удалились без остатка. Тестирование Объективные тесты Мощность соковыжималки, измеренная во время тестов с помощью ваттметра, независимо от перерабатываемых продуктов, оставалась одинаковой и колебалась между 100 и 115 Вт. Уровень шума можно оценить как низкий. Во время работы можно разговаривать с собеседником без повышения тона голоса. Время непрерывной работы ограничено получасом. После этого следует дать соковыжималке 10-минутный перерыв, затем можно продолжить использование. Далее были проведены эксперименты, согласно методике iXBT.com: получение сока из четырех видов продуктов. При этом вес подготовленных (очищенных и нарезанных) овощей и фруктов должен составлять один килограмм. По окончании теста мы фиксируем время, в течение которого был отжат сок, и массу полученного сока. Все эксперименты проводили с использованием крупноячеистой сетки. Обязательный тест №1: розовый грейпфрут 1 кг очищенной мякоти грейпфрута загружается в соковыжималку. Мякоть нарезали на кусочки, проходящие в горловину. Особо при нарезке не мельчили: если ломтик был чуть крупнее, мы на него надавливали толкателем, просовывая в загрузочное отверстие. Мощность прибора при отжиме сока из цитрусового колебалась между 100 и 110 Вт. Регулятор выхода жмыха открутили примерно наполовину. Сок получился с совсем небольшим содержанием мякоти, несмотря на то, что мы сняли отсекатель пены буквально через минуту после начала теста. Сито полностью покрылось пеной, которая грозила перелиться через край. Поэтому, дабы не останавливать процесс отжима, мы стряхнули остатки сока из сита и убрали его вовсе. Жмых — совершенно сухой. Результат: 00:03:47 / 790 г. Обязательный тест №2: яблоки сорта «Гренни Смит» Часть яблок нарезали кубиками. Закидывали в загрузочное отверстие сразу по паре небольших кусочков. С силой проталкивали. Где-то на середине процесса, поняли, что удобнее нарезать дольками. Сразу после этого процесс отжима пошел быстрее. Тонкая долька легко захватывалась шнеками и стремительно измельчалась. Мощность колебалась от 100 до 115 Вт. Регулятор выхода жмыха закрутили, как рекомендовано при отжиме твердых продуктов, почти до упора. Отсекатель пены, наполненный грозящим перелиться через край продуктом, сняли через пять минут после начала отжима. Сок чистый, жидкий, без мякоти. Вкус насыщенный и яркий. Количество жмыха незначительно, он спрессованный и абсолютно сухой. Результат: 00:10:12 / 750 г. Обязательный тест №3: морковь Морковь разрезали на две части поперек и, в среднем, 6 частей вдоль. Именно такая форма нарезки продуктов была признана наиболее удачной для данной соковыжималки с двумя горизонтально ориентированными шнеками. Мощность составляла от 105 до 110 Вт, максимальный показатель в этом тесте оказался равным 121 Вт. Регулятор жмыха закрутили почти до упора. Жмых представляет собой сухую измельченную массу. Решили попробовать пропустить жмых через соковыжималку повторно, как это рекомендуется в инструкции. Мы были удивлены результатом: прибор смог отжать из кажущегося сухим жмыха еще почти полстакана сока! Правда, жидкость была густовата в сравнении с результатом первого отжима и содержала следы пюрированной моркови. Поэтому мы процедили ее сквозь сито и получили еще 70 г более густого, в сравнении с первым отжимом, напитка. Впрочем, если смешать оба результата, то получим отличный морковный сок с небольшим количеством мякоти. Напиток будет по-прежнему жидкой консистенции и чрезвычайно богатого вкуса. Результат: 00:08:35 / 525 г (595 г после повторного отжима жмыха). У нас никогда не поднимается рука выбрасывать жмых от моркови. В этот раз из мелко измельченной и абсолютно сухой моркови мы испекли маффины. Обязательный тест №4: капуста белокочанная 1 кг капусты вместе с кочерыжкой был разрезан на ломти, по широкой стороне свободно проходящие в загрузочное отверстие. Показатели мощности вновь лежали в диапазоне 100 — 115 Вт. Сок прозрачный, чуть зеленоватого цвета, после отстоя продолжительностью в 15-20 минут отделяется более густая часть. Жмых хорошо спрессованный, количество его незначительно. Тем не менее, мы решили повторить опыт с повторной обработкой жмыха. В этом эксперименте повторный отжим жмыха добавил 56 г сока. По нашему мнению — хороший результат. Результат: 00:09:52 / 700 г (756 после повторного отжима жмыха). Результат тестирования согласно методике iXBT.com Коэффициент производительности iXBT.com для двухшнековой горизонтальной соковыжималки Omega TWN32R по четырем обязательным тестам составил 00:08:07 / 691 г (722 с повторным отжимом жмыха в двух тестах). Результат по времени, конечно, не впечатляет, но мы помним, что уж чем-чем, а быстродействием шнековые соковыжималки не отличаются. В этом отличительная черта Omega TWN32R: шнеки вращаются со скоростью 80 об/мин, что позволяет получить максимально возможное количество сока. Этот факт подтвердили результаты наших экспериментов: повторный отжим даже сухого на вид жмыха позволяет увеличить эффективность на величину от 8% до 13%. Если учитывать суммарный вес сока после первого и второго отжима, то Omega TWN32R выбилась в лидеры. Дальнейшие тесты мы посвятили изготовлению смешанных соков из разного сырья, в том числе мягкого киви и волокнистого стебля сельдерея, а также проверили возможности измельчителя. Сок из яблока, груши, киви и винограда Общий вес фруктов составил 690 г. Яблоки и груши помыли, нарезали, удалив сердцевину с косточками. Ягоды винограда сняли с кисти, киви нарезали. Продукты разной жесткости рекомендуется обрабатывать поочередно, чем мы и занялись: положили кусочек жесткого яблока, следом всыпали горсточку винограда, ломтик яблока — затем кусочек киви и т. д. Сок получился густой, с небольшим количеством мякоти киви и груши. Отметим крайне интересный и богатый вкус напитка. Вес сока — 574 г, а значит, эффективность соковыжималки составила 83%. Результат: отлично. Овощной сок 2 огурца, 2 томата, 2 стебля сельдерея, 1 очищенный болгарский перец и 1 зубчик чеснока весили в общем 792 г. Вымыли и нарезали продукты на подходящие ломтики и начали переработку, закладывая в загрузочное отверстие поочередно овощи с мягкой и жесткой структурой. Жмых сухой и сильно спрессованный. Никаких проблем и замечаний не возникло. Отметим, что вес полученного сока составил 672 г — 85% от веса исходного сырья. Напиток немного посолили, поперчили и выпили с огромным удовольствием. Результат: отлично. Овощные оладьи Подготовленный сырой картофель пропустили через соковыжималку, установив в отжимной корзине сетку без дырочек. Тонкие и длинные кусочки картофеля перерабатывались довольно бойко, превращаясь в однородную измельченную массу. Заодно пюрировали репчатый лук. Добавили жмых, оставшийся от теста с капустным соком, яйцо, соль, перец, несколько ложек муки и замешали тесто консистенцией как на драники. Обжарили и подавали со сметаной. Результат: отлично. С измельчением свежих овощей соковыжималка Omega TWN32R справилась превосходно. Картофель и лук измельчены равномерно, без крупных фрагментов. Сорбет из банана и клубники Очистили, нарезали банан на длинные ломтики и заморозили. Клубнику перед измельчением подержали при комнатной температуре буквально 5 минут. Измельчали, чередуя банан и клубнику. Из отверстия выхода жмыха протягивались длинные однородной структуры колбаски смешанных в процессе измельчения фруктов. Полученный сорбет можно есть сразу после приготовления. А можно добавить густого сахарного сиропа, хорошо перемешать и убрать в морозилку. Никаких кристалликов льда, никаких отдельных фрагментов ни клубники, ни бананов обнаружено в готовом и хорошо замороженном сорбете обнаружено не было. Чрезвычайно вкусное и быстрое блюдо. Результат: отлично. Выводы Двухшнековая горизонтальная соковыжималка Omega TWN32R проявила себя как качественно сконструированный и изготовленный прибор с высокой производительностью. Стильный и привлекательный внешний вид украсит любую кухню. Несмотря на обилие деталей и составных частей, со сборкой соковыжималки не возникает никаких затруднений. Подсказки на корпусе и на шнеках делают процесс подготовки устройства к работе простым и понятным даже ребенку. Уход несложен, а входящая в комплект щетка помогает удалить из мелких отверстий сеток остатки самых волокнистых продуктов. Отвечая на вопрос, поставленный во вводной части обзора, можем сказать, что вряд ли двухшнековая технология вывела процесс получения сока на новый уровень, но данная технология любопытна и позволяет получить максимальный выход сока. Скорость работы прибора невысока, поэтому рекомендовать эту модель для переработки садового урожая, по нашему мнению, не стоит. Для условий городского жителя, желающего начать утро со стакана свежего сока, данная соковыжималка подходит идеально, особенно отличаясь высокой эффективностью отжима. Допускается повторный отжим жмыха для извлечения максимального количества полезных веществ и нутриентов из продуктов. К плюсам отнесем и широкий ассортимент сырья, допускаемого к переработке с помощью данного прибора: от цитрусовых до трав и кореньев. При наличии насадки-измельчителя устройство подходит для приготовления однородных смесей: ореховых паст, соевого и миндального молока, детского питания и сорбетов. Результаты всех тестов признаны отличными. Плюсы элегантный внешний вид

низкий уровень шума

высокая эффективность отжима соков

возможность повторного отжима сока из жмыха

широкая функциональность Минусы высокая стоимость

невысокая скорость работы

Двухшнековая горизонтальная соковыжималка Omega TWN32R

предоставлена для тестирования компанией Все соки

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+ ОПРОС GOODRAM Установлен ли в вашем компьютере SSD накопитель? Да, один Да, несколько Нет Не знаю Подробная информация о викторине