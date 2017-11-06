iТоги 2017/10: основные темы и самые интересные новости октября 2017 года

Новости октября были очень разнообразными по тематике, но больше всего публикаций было посвящено смартфонам. Поэтому соответствующий раздел и откроет сегодняшнюю подборку.

Смартфоны

Месяц начался с сообщения о взрыве очередного смартфона Apple iPhone 8 Plus.

Если первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus был зафиксирован на Тайване, то второе сообщение пришло из Японии.

Как и в первом случае, дисплей смартфона оторвался от корпуса. Предположительно, причиной разрушения является расширение аккумулятора вследствие скопления газов.

В течение нескольких дней сообщения о взрывающихся iPhone 8 Plus поступили также из Гонконга, Канады и Греции. Во всех случаях устройства заряжались от комплектных зарядных устройств. При этом смартфоны не загорались, но разрушались.

Представитель Apple сообщил, что компания осведомлена о происшествиях и изучает проблему.

В начале месяца были опубликованы изображения смартфона Xiaomi Redmi Note 5.

На одном из снимков представитель компании использует смартфон для съемки. При этом достаточно хорошо видна сдвоенная основная камера — одно из отличий Xiaomi Redmi Note 5 от ранее представленной модели Redmi Note 5A. Ниже сдвоенной камеры расположен дактилоскопический датчик.

По предварительным данным, в конфигурацию Redmi Note 5 войдет SoC Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Будет ли сдвоенной фронтальная камера — неизвестно.

Две сдвоенные камеры получил представленный в Индии смартфон Huawei Honor 9i.

Основная камера образована модулями разрешением 16 и 2 Мп. Фронтальная камера получила модули разрешением 13 и 2 Мп.

Оснащение смартфона на SoC Kirin 659 включает дисплей размером 5,9 дюйма и разрешением 2160×1080 пикселей (соотношение сторон 18:9). Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, флэш-памяти – 64 ГБ. При габаритах 156,2×75,2×7,5 мм аппарат, рассчитанный на две карты SIM, весит 164 г. Он работает под управлением ОС Android 7.0 и оболочки EMUI 5.1.

Наряду с экранами с соотношением сторон 18:9, модной тенденцией в современных смартфонах является «отсутствие» рамок вокруг экрана. В той или иной степени нужный визуальный эффект достигается уменьшением рамок до минимальной ширины и сглаживанием краев защитного стекла. Благодаря одной из октябрьских новостей стало известно, что компания Microsoft готовила к выпуску безрамочный смартфон Lumia 435 еще в 2014 году.

Прототип с пятидюймовым экраном разрешением 1280×720 пикселей был построен на SoC Snapdragon 200, имел 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти. Устройство размерами 126,7×67,8×9,25 мм работало под управлением ОС Windows Phone 8.1.

Для того времени это дизайнерское решение было довольно смелым — только-только вышел смартфон Sharp Aquos Crystal, ставший пионером направления. К сожалению, проект Microsoft был свернут, и под названием Lumia 435 вышла другая модель.

Кстати, как можно понять по спецификациям, безрамочный смартфон Microsoft был бы весьма доступным по цене. Примером современной бюджетной модели является Nokia 2 стоимостью 99 долларов. Смартфон еще не представлен, но именно эта цена указана на странице Nokia 2 на сайте американского онлайнового магазина B&H Photo Video.

За эту сумму покупатель получит смартфон с дисплеем размером 4,7 дюйма и разрешением 1280×720 пикселей, построенный на однокристальной системе Snapdragon 210, оснащенный 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Устройство с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч и двумя слотами для карт SIM будет поставляться с Android 7.1 Nougat.

Относительно срока появления Nokia 2 в продаже пока единства нет. Одни источники называют ноябрь этого года, другие — начало 2018 года.

Смартфон Google Pixel 2 XL уже не только появился в продаже, но и успел вызвать нарекания некоторых пользователей из-за «выгорания» дисплея.

Как известно, в Google Pixel 2 XL установлена панель типа POLED разрешением 2880×1440 пикселей. На такой панели действительно может оставаться остаточное изображение, если долгое время выводить статичное изображение. Компания Google заверила, что дисплеи для смартфонов проходят тщательный отбор, и пообещала разобраться с ситуацией.

Замена экрана может быть очень дорогостоящей процедурой. Соответствующие данные применительно к смартфону Apple iPhone X были приведены в одной новостей, вышедших в конце октября.

Итак, замена экрана Apple iPhone X обойдется владельцу смартфона в 280 долларов. Для сравнения: замена экрана iPhone 6 стоит 130 долларов, iPhone 8 — 170 долларов. Но еще больше, чем замена экрана, стоит замена заднего стекла Apple iPhone X — 550 долларов! Уточним, что речь идет о замене в отсутствие расширенной гарантии. Замену экрана и задней панели покрывает расширенная гарантия AppleCare+, которая для iPhone X стоит 200 долларов. Причем распространяется ли расширенная гарантия на каждый конкретный случай поломки, определяет Apple.

Выпустив модель iPhone X, компания Apple сделала очередной шаг в соперничестве с Samsung на рынке смартфонов. Ответом южнокорейского производителя должна стать модель Galaxy S9, сведения о которой уже появляются на тематических ресурсах. В частности, в конце октября один из них сообщил, что у Samsung Galaxy S9 не будет оптического дактилоскопического датчика, расположенного за экраном.

В качестве возможных альтернатив предполагается, что дактилоскопический датчик будет расположен в небольшом вырезе в нижней части дисплея или на задней панели.

Ожидается, что сканер нового поколения, подходящий для размещения за дисплеем, будет готов только к моменту выхода Galaxy Note9.

В конце октября появились первые обзоры смартфона iPhone X, которые показали, что камера TrueDepth не так всесильна, как описывала Apple.

Представляя смартфон, производитель заверил, что камера будут узнавать пользователя, даже если тот наденет головной убор или очки, отпустит бороду или изменит внешность другим способом. Судя по обзорам, Apple несколько преувеличила возможности камеры. Скажем, с изменениями прически устройство еще справляется, но экзотические очки, шапка и шарф нарушают правильную работу камеры. Конечно, это не проблема, поскольку в таких ситуациях достаточно разблокировать аппарат вводом пароля, после чего он автоматически запомнит новый образ владельца и будет принимать его для разблокировки.

Помимо новостей, посвященных смартфонам, в октябре были и другие новости, вызывавшие повышенный интерес и активное обсуждение. Например, новости, героями которых были

Процессоры

В начале месяца стало известно, как Intel сделала процессоры Coffee Lake несовместимыми с системными платами для CPU предыдущих поколений.

Не секрет, что процессоры Coffee Lake имеют такое же внешнее оформление, как и процессоры Kaby Lake и Skylake, то есть механически все эти процессоры можно установить в один и тот же разъем. Однако производитель изменил назначение некоторых выводов, поэтому новые процессоры несовместимы с платами для их предшественников.

На верхней иллюстрации показано назначение выводов Coffee Lake, на нижней — Kaby Lake и Skylake. Как видно, в Coffee Lake больше контактов — 146 против 128 — используется для подачи напряжения питания VCC (такие контакты показаны красным).

Таким образом, несовместимость является аппаратной и не может быть устранена обновлением BIOS или другими программными средствами.

Появившиеся в первой половине месяца первые тесты процессоров Intel Core i3-8100 и Core i3-8350K показали, что не все Coffee Lake могут составить конкуренцию процессорам AMD Ryzen.

По цене четырехъядерные модели Core i3-8100 и Core i3-8350K, которые не поддерживают Hyper-Threading, вполне сравнимы с Ryzen 3 1300X и Ryzen 5 1500X. Однако по соотношению цены и производительности новинки Intel уступают процессорам AMD.

Кстати, вскоре выяснилось, что Intel больше не будет указывать промежуточные значения частот своих CPU. Если раньше производитель приводил все значения максимальной частоты в зависимости от числа активных ядер, то теперь будет называть только базовую частоту и максимальную частоту Turbo Boost, достигаемую при одном активном ядре. По правде говоря, для большей части пользователей это решение производителя мало что меняет, поскольку уже сейчас в описаниях процессоров, как правило, фигурируют только эти два значения.

Ближе к середине месяца компания Intel сообщила о создании 17-кубитовой микросхемы для квантовых вычислений.

В описании изделия, предназначенного для компании QuTech, с которой Intel сотрудничает в области квантовых вычислений уже второй год, отмечено использование новой архитектуры. Как утверждается, она позволила уменьшить перекрестные помехи и повысить надежность работы микросхемы. Производитель уточняет, что изделие предназначено для исследовательских целей.

Предсказуемо высокий интерес вызвала новость «Фото дня: рекламный плакат Intel указывает на наличие в новых CPU компании графического ядра AMD Vega».

Хотя на снимке содержится минимум информации, автор новости дал волю фантазии, предположив, что Intel не просто сотрудничает с AMD, и анонс соответствующих продуктов уже близко.

Буквально через день все стало на свои места. Оказалось, что слово Vega на плакате Intel — это имя сотрудника. Как утверждается, с помощью плакатов, разработанных агентством Manifesto, компания выразила признательность лучшим сотрудникам. В качестве подтверждения было приведено изображение подобного плаката с другим именем.

Не меньшее число запросов досталось новости о тестировании мобильных APU Ryzen, которое показало, что они вполне могут составить конкуренцию CPU Intel Kaby Lake Refresh.

В частности, модель AMD Ryzen 5 2500U, работающая на частоте 2 ГГц, набрала в в тесте 3DMark 11 около 3800 баллов, а работающая на частоте 2,2 ГГц модель AMD Ryzen 7 2700U — около 4200 баллов. Сравнение с Intel Core i7-8550U видно на графике.

Конечно, это результаты теста, но даже они способны дать первое представление о производительности. Следует особо отметить производительность GPU, которая находится примерно на уровне GeForce MX150, то есть новые APU AMD вполне подойдут для современных игр при условии выбора средних настроек и разрешения Full HD.

Еще одна новость о процессорах AMD, попавшая в октябрьскую подборку, касается марки Athlon. Согласно данным Serial ATA International Organization, AMD собирается использовать марку Athlon для процессоров поколения Raven Ridge. Учитывая, что нынешние процессоры Athlon не имеют встроенного графического ядра, возможно, что новыми представителями семейства станут разновидности моделей Ryzen 3 с заблокированным GPU. Анонс этих процессоров ожидается в 2018 году.

Завершает раздел тоже новость о процессорах AMD. В конце месяца были представлены мобильные APU AMD Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U с графическими процессорами Radeon Vega. Это первые мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen с графическим ядром Radeon Vega. Новинки, ранее известные под условным наименованием Raven Ridge, предназначены для ультратонких ноутбуков, трансформируемых ноутбуков и устройств «2-в-1».

Конфигурация APU AMD Ryzen 7 2700U и AMD Ryzen 5 2500U включает четырехъядерные x86-совместимые CPU на архитектуре Zen с технологией AMD SenseMI. Они могут выполнять по восемь потоков команд одновременно. В случае AMD Ryzen 5 2500U базовая частота равна 2,0 ГГц, повышенная — 3,6 ГГц, в случае AMD Ryzen 7 2700U эти частоты равны 2,2 и 3,8 ГГц соответственно. TDP «настраивается» в диапазоне 12—25 Вт. Номинальным является значение 15 Вт. Процессоры оснащены 2 МБ кэш-памяти второго уровня, двухканальными контроллерами памяти DDR4-2400 и корневыми комплексами PCIe 3.0.

Что касается графической составляющей, у Ryzen 5 2500U восемь ядер, работающих на частоте 1100 МГц, у Ryzen 7 2700U — десять, и работают они на частоте 1300 МГц.

Хотя новости следующей категории уступают по количеству как новостям про смартфоны, так и новостям о процессорах, они набирают большое число читательских запросов и тоже регулярно становятся самыми читаемыми новостями дня. Это новости, в которых фигурируют

Камеры

Одной из особенностей представленной в 2015 году видеокамеры Red Weapon является модульная конструкция, позволяющая менять датчик изображения. В момент анонса это был датчик Dragon разрешением 19 Мп, поддерживающий видео 6К. Позже стали доступны датчики, поддерживающие видео 8К.

В октябре производитель анонсировал полнокадровый датчик Monstro 8K VV, динамический диапазон которого превышает 17 ступеней экспозиции.

Размеры активной области датчика равны 40,96×21,6 мм, разрешение — 35,4 Мп. Датчик поддерживает видео 8К с кадровой частотой 60 к/с, причем одновременно можно выводить два потока со скоростью до 300 МБ/с: в форматах Redcode RAW и Avid DNxHD/HR или Apple ProRes.

Камера с датчиком Monstro 8K VV стоит $79 500. Замена датчика в купленной ранее камере оценена в $29 500. К отгрузке производитель обещает приступить в начале 2018 года.

Тем временем специалисты сайта DxOMark протестировали полнокадровую зеркальную камеру Nikon D850. Они высоко оценили возможности используемого в этой камере датчика. Nikon D850 — первая камера, которую специалисты DxOMark оценили в 100 баллов. По словам экспертов DxOMark, Nikon D850 «по качеству изображения выступает в собственном классе».

К достоинствам D850 отнесена выдающаяся широта цветового и динамического диапазонов при базовой светочувствительности. В этой области изделие Nikon превосходит все остальные камеры. На втором месте находится камера Sony a7R II, набравшая 98 баллов. Примечательно, что третье место тоже занимает камера Nikon — это модель Nikon D810, получившая 97 баллов.

В рейтинге пока отсутствует новейшая камера Sony. Причина проста — камера Sony a7R III была представлена в конце октября и еще не успела попасть в руки обозревателей.

Камера Sony a7R III является развитием модели Sony a7R II, выпущенной летом 2015 года. У своей предшественницы она унаследовала полнокадровый датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой (BSI CMOS) разрешением 42,4 Мп без низкочастотного оптического фильтра. В то же время, добавление интерфейсной БИС, использование более производительного процессора Bionz X и улучшение алгоритмов обработки позволили повысить скорость работы камеры.

Динамический диапазон камеры производитель оценивает в 15 ступеней экспозиции, а эффективность встроенного стабилизатора изображения — в 5,5 ступени. Система автоматической фокусировки камеры включает 399 точек фазовой фокусировки и 425 точек контрастной фокусировки. Камера поддерживает съемку видео 4K с частотой 30 к/с. В оснащении устройства можно выделить наличие разъема USB-С, разъема micro-USB и двух слотов SD. При габаритах 126,9×95,6×73,7 мм камера весит 657 г. Она должна появиться в продаже в конце ноября по цене 3500 евро.

Возможно, Sony a7R III окажется в рейтинге DxOMark выше камеры Nikon D850. Пока же рейтинг DxOMark возглавила камера Hasselblad X1D, первой получив более 100 баллов.

Оценка Hasselblad X1D — 102 балла. Из каких составляющих она складывается, показано в таблице:

Уточним, что Hasselblad X1D — компактная беззеркальная камера среднего формата, то есть в ней установлен датчик большего размера, чем в Nikon D850 или в Sony a7R III.

В камере, новость о которой завершает раздел, напротив, используется крошечный датчик. Устройство в форме диска диаметром 50 мм и толщиной 15 мм, весит 40 г и относится к категории носимой электроники. Это камера FOMOcamera, средства на выпуск которой ее создатели собирали с помощью сайта KickStarter.

Видеокамеру разрешением 2 Мп с объективом с углом поля зрения 90°, стилизованную под большой значок, можно прицепить к одежде, рюкзаку или даже обуви, получая возможность съемки с необычного ракурса. Камера способна снимать видео 1080p с кадровой частотой 30 к/с. Для хранения записей служит карта памяти microSD. Аккумулятор обеспечивает съемку в течение 90 минут.

Идея FOMOcamera оказалась привлекательной для большого числа посетителей KickStarter: рассчитывая собрать хотя бы 18 000 долларов, авторы проекта привлекли в 7,3 раза больше средств. Минимальный взнос, дающий право на получение камеры, был равен 49 долларам. Отгрузка устройств должна начаться в декабре.

Как всегда, часть интересных новостей можно объединить только в разделе

Прочее

Выступая на Международном конгрессе астронавтики в Австралии, глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk), рассказал, что SpaceX планирует отправить поселенцев на Марс уже в 2024 году.

Для этого планируется использовать ракету BFR, представленную незадолго до конгресса. По словам Маска, BFR сможет доставить пассажиров в любую точку планеты менее чем за час. При этом билеты будут не дороже билетов на самолет.

Что касается Марса, за два года до пилотируемого полета SpaceX планирует отправить на Марс две грузовые миссии. Они доставят на красную планету оборудование, необходимое для создания инфраструктуры жизнеобеспечения. Позже еще два корабля доставят припасы. А уже за ними на Марс должны прибыть первые земляне, которым предстоит подготовить базу к прибытию новых колонистов.

Пока Маск мечтает об освоении Марса, цыгане из Обнинска торгуют поддельными биткойнами.

Одна из жительниц наукограда рассказала, что ее супруг стал жертвой мошенников, которые продали ему две монеты по 500 рублей за штуку. Конечно, это оказались сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку.

Эта новость вызвала активное обсуждение. Как и новость о том, что исследователи, работающие в одном из бельгийских университетов, обнаружили обнаружили в протоколе WPA2 опасную уязвимость. Как утверждается, уязвимость позволяет взломать сеть Wi-Fi, получив доступ к конфиденциальным данным, которые ранее считались находящимися в безопасности, будучи зашифрованными. По словам специалистов, слабое место присуще не конкретным моделями или продукции определенного производителя, а любой корректной реализации WPA2, поэтому под угрозой взлома находятся практически все современные устройства, поддерживающие Wi-Fi.

Пока нет данных, была ли уязвимость известна злоумышленникам и использовалась ли она для атак. По сообщению Wi-Fi Alliance, выявленную дыру в безопасности можно закрыть программным путем.

Более того, вскоре появилась информация, что Microsoft и другие крупные производители уже выпустили обновления, устраняющие уязвимость в WPA2.

Поскольку до широкой публикации исследователи предоставили информацию об уязвимости производителям, на данный момент «заплатки» для своих продуктов уже выпустили или вот-вот выпустят компании Apple (пока только в бета-версиях iOS, watchOS, macOS, tvOS, предназначенных для разработчиков), Arch Linux, Aruba, Cisco, DD-WRT, Debian/Ubuntu, Fortinet, Google (в обновлении безопасности, которое станет доступно 6 ноября), Intel, Linux, Microsoft (в автоматическом обновлении, вышедшем 10 октября), MikroTik, Netgear (устройства WAC120, WAC505/WAC510, WAC720/730, WN604, WNAP210v2, WNAP320, WNDAP350, WNDAP620, WNDAP660, WND930), OpenBSD (еще в июле) и Ubiquiti. Многие другие компании подтвердили, что изучают ситуацию или планируют выпуск обновления, но не назвали дату его выхода.

В качестве вспомогательных мер, которые помогают снизить риск взлома, можно назвать использование протокола https для доступа к сайтам и ограничение использования общественных сетей Wi-Fi (если этого не избежать, то подключаться через VPN). При возможности выбора между Wi-Fi и Ethernet, следует выбирать проводной вариант подключения.

Потерять контроль над персональными данными можно, не попадая под удар злоумышленников. Для этого достаточно пользоваться операционной системой Windows 10. По мнению нидерландского госоргана Autoriteir Persoonsgegevens (AP), надзирающего за соблюдением закона о защите персональных данных, разработчик Windows 10 пересек черту дозволенного, внедрив в ОС механизмы слежки за пользователем. В результате Microsoft пригрозили санкциями на нарушение закона. Регулирующие органы требуют от программного гиганта исправить ситуацию, и открыто сообщать о сборе данных.

Ранее в этом году компания Microsoft уже стала указывать, какие данные она получает у пользователей Windows 10, но в AP уверены, что этого недостаточно. Поскольку компания не говорит, как будет использовать эти данные, пользователи не могут обоснованно решить, давать свое согласие на использование или нет.

Компания Microsoft выразила несогласие с претензиями AP, но пообещала внести соответствующие изменения в ОС.

Пример Microsoft показывает, что крупные компании порой осознанно идут на нарушение, вероятно, считая это экономически оправданным. Еще одним примером является ситуация с компанией Apple, которую в октябре обвинили в намеренном нарушении прав на торговую марку Animoji.

Термином Animoji компания Apple обозначила одно из новшеств, реализованных в смартфоне iPhone X. Соответствующая функция позволяет анимировать пиктограммы эмодзи, используя технологию распознавания лиц.

Торговая марка Animoji зарегистрирована в США японским разработчиком программного обеспечения Emonster k.k., который в 2014 году выпустил приложение для обмена анимированными сообщениями. Приложение Animoji доступно в каталоге Apple App Store, то есть компания Apple была прекрасно осведомлена о его существовании. Это не помешало Apple присвоить название и выдать его за свое. Надеясь восстановить справедливость, компания Emonster k.k. обратилась в федеральный суд Сан-Франциско.

В конце октября начались продажи накопителей Intel Optane SSD 900P. Это первые SSD, в которых используется технология Intel Optane, предназначенные для настольных ПК и рабочих станций.

Накопители выпускаются объемом 280 и 480 ГБ. Они предложены в типоразмере 2,5 дюйма и виде карт расширения половинной высоты. В обоих случаях для подключения к хосту служит интерфейс PCIe 3.0 x4. Скорость последовательного чтения достигает 2500 МБ/с, скорость последовательной записи — 2000 МБ/с, производительность на операциях чтения с произвольным доступом — 550 000 IOPS, а производительность на операциях записи с произвольным доступом — 500 000 IOPS. Ресурс составляет 8,76 PBW для накопителя большего объема, 5,11 PBW — для накопителей меньшего объема.

Так выглядит подборка наиболее интересных и важных новостей октября. Какие новости окажутся самыми читаемыми и обсуждаемыми в ноябре — можно будет узнать примерно через месяц.