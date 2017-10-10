Intel более не будет указывать промежуточные значения частот своих CPU

Компания Intel продолжает потихоньку изменять принципы именования своих процессоров, а теперь вот взялась и за изменения принципов указания параметров.

Как сообщает источник, Intel заявила, что отныне прекращает указывать промежуточные частоты своих CPU в режиме Turbo Boost. Более того, эта информация вообще не будет фигурировать ни в каких доступных обычным пользователям документах. Проще говоря, если ранее Intel делилась информацией о том, на какой максимальной частоте может работать конкретный CPU при загрузке одного, двух, трёх и так далее ядер, то теперь всё, что мы будем знать — это базовая частота и максимальная частота Turbo Boost при загрузке одного ядра.

Собственно, в большинстве случаев указываются именно эти два значения, так что для большей части пользователей не изменится ровным счётом ничего. Да и для энтузиастов, по сути, тоже. Ведь когда есть определённый уровень производительности, какая разница, работает в этом режиме CPU на 4 ГГц или на 4,2 ГГц? А если уж сильно захочется, то конкретные частоты всегда можно определить при помощи тестов.

Сама же Intel объясняет свой поступок тем, что все частоты, на которых способен работать тот или иной CPU, всё равно являются зависимыми от множества факторов.