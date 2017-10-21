Истец рассчитывает на запрет на использование торговой марки на время судебного разбирательства и на денежную компенсацию ущерба, размер которой не указан.

Нынешний руководитель Emonster kk в 2014 году выпустил приложение для обмена анимированными сообщениями, которое называлось Animoji. Тогда же это название было зарегистрировано как торговая марка. По данным Emonster, компания Apple была осведомлена о существовании приложения, поскольку оно доступно в каталоге Apple App Store. Это не помешало Apple присвоить название и выдать его за свое.

Термином animoji компания Apple обозначила одно из новшеств, реализованных в смартфоне iPhone X. Соответствующая функция позволяет анимировать пиктограммы эмодзи , используя технологи распознавания лиц.

Компания Emonster kk обратилась в федеральный суд Сан-Франциско с иском к компании Apple. По мнению японского разработчика программного обеспечения, компания Apple нарушила права на торговую марку animoji, зарегистрированную в США на Emonster kk. По мнению истца, действия Appel являют собой «хрестоматийный пример» намеренного нарушения прав.

Apple обвинили в намеренном нарушении прав на торговую марку Animoji

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