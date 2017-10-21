Irix предлагает собственную систему фильтров для широкоугольных объективов

Компания Irix, специализирующаяся на выпуске широкоугольных полнокадровых объективов для цифровых зеркальных камер, представила систему фильтров для широкоугольных объективов. Говоря точнее, она создана специально для объективов Irix 15mm f/2.4.

Система включает изготовленное из алюминиевого сплава крепление IFH-100 и фильтры размерами 100 х 100 мм и 100 х 150 мм. На объективе крепление фиксируется с помощью байонетного замка. Поскольку замок сделан съемным, возможна установка IFH-100 на другие объективы с помощью переходных колец с резьбой.

Возможность вращения переднего элемента IFH-100 позволяет легко менять положение градиентных и поляризующих фильтров. По словам производителя, толщина крепления достаточно мала для установки сразу двух фильтров без риска виньетирования.

В систему также вошли первые фильтры толщиной 2 мм: нейтральные, градиентный и поляризующий. В перспективе их ассортимент будет расширен. Впрочем, острой необходимости в этом нет, поскольку с креплением IFH-100 можно использовать механически совместимые фильтры других производителей.

Данных о цене и сроке начала продаж новинки пока нет.