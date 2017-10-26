Представлены мобильные APU AMD Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U с графическими процессорами Radeon Vega

Компания AMD представила первые мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen с графическим ядром Radeon Vega. Новинки, ранее известные под условным наименованием Raven Ridge, предназначены для ультратонких ноутбуков, трансформируемых ноутбуков и устройств «2-в-1».

В состав однокристальных систем AMD Ryzen 7 2700U и AMD Ryzen 5 2500U входят четырехъядерные x86-совместимые CPU на архитектуре Zen с технологией AMD SenseMI. По данным AMD, модель Ryzen 7 2700U является самым быстрым процессором для ультратонких ноутбуков. К этой категории AMD относит процессоры с TDP до 15 Вт. Для APU Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U это значение TDP является номинальным, но при желании оно «настраивается» в диапазоне 12-25 Вт.

Базовая частота CPU младшей модели равна 2,0 ГГц, старшей — 2,2 ГГц. Максимальная повышенная частота составляет 3,6 и 3,8 ГГц соответственно, причем новая технология Precision Boost 2 позволяет повышать частоту не одного, а нескольких ядер. Производитель также отмечает технологию Mobile Extended Frequency Range (mXFR), которая обеспечивает «повышение уровня стабильной производительности» при наличии соответствующей системы охлаждения. Такие ноутбуки будут сертифицированы знаком Ultimate XFR Performance.

Обе модели могут выполнять по восемь потоков команд одновременно. Объем кэш-памяти второго уровня равен 2 МБ. В APU встроен корневой комплекс PCIe 3.0 и двухканальный контроллер памяти DDR4-2400.

Графический процессор Ryzen 7 2700U располагает 10 ядрами, работающими на частоте 1300 МГц. У Ryzen 5 2500U ядер 8 и работают они на частоте 1100 МГц.

По данным AMD, первые ноутбуки производства Acer, HP и Lenovo, построенные на новых APU, поступят в продажу в ближайшие недели. Ожидается, что в начале 2018 года свои мобильные системы представят Dell, Asus и другие производители.