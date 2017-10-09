Первые тесты процессоров Intel Core i3-8100 и Core i3-8350K показывают, что не все Coffee Lake интереснее CPU Ryzen

Мы уже успели протестировать новенькие процессоры Core i7-8700K и Core i5-8600K, убедившись, что Intel впервые за много лет предоставила пользователям действительно новое поколение, если говорить сугубо о скачке производительности.

Однако кроме старших моделей семейство Coffee Lake включает и более доступные процессоры, которые для многих окажутся более интересными. И теперь благодаря ресурсу TechSpot мы можем оценить их производительность и возможности относительно конкурентов.

В тестировании участвовали Core i3-8100 и Core i3-8350K. Для начала напомним, что эти CPU содержат по четыре ядра и не поддерживают Hyper-Threading. Частоты составляют 3,6 и 4,0 ГГц соответственно. У первого CPU в наличии 6 МБ кэш-памяти третьего уровня, а у второго — 8 МБ. TDP составляет 65 и 91 Вт, а официальные цены — 117 и 168 долларов соответственно. Для сравнения, в США за Ryzen 3 1300X просят 129 долларов, а за Ryzen 5 1500X — 178 долларов. То есть именно с ними будут конкурировать младшие новинки Intel.

Результаты тестирования приведены на диаграммах ниже.

Начнём с анализа старшего CPU из новинок Intel. Несмотря на то, что Core i3-8350K имеет свободный множитель, его нельзя назвать очень привлекательной покупкой. Во-первых, на родной частоте он практически везде проигрывает основному конкуренту. Во-вторых, данный процессор поставляется без системы охлаждения. В-третьих, забегая вперёд, после разгона Core i3-8350K продолжает проигрывать разогнанному Ryzen 5 1500X, а энергопотребление вырастает очень сильно.

А вот младший Core i3-8100, на удивление, оказывается очень даже интересным. Он практически везде обходит основного конкурента, а стоит при этом меньше. Правда, любой Ryzen можно без проблем разогнать, но это делают очень немногие пользователи.

Что касается разгона, Core i3-8350K источнику удалось разогнать до 4,9 ГГц, но это при использовании производительной жидкостной СО и рабочих температурах под нагрузкой около 90 градусов. С обычным охладителем результат будет гораздо скромнее, что делает данный CPU ещё менее интересным.

Кроме того, как уже говорилось, энергопотребление при таком разгоне вырастает сильнее, чем у других тестовых CPU. Отдельно стоит отметить, что непосредственно на данный момент соотношение цены и производительности новых процессоров Intel ухудшает отсутствие недорогих системных плат, что особенно критично при выборе доступных CPU. То есть Core i3-8100 станет хорошим выбором лишь в следующем году, когда выйдут дешёвые системные платы. А пока же, даже несмотря на возросшее количество ядер, новые CPU Coffee Lake далеко не всегда выглядят интереснее Ryzen.